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魔音女團丨蕭正楠晒「笑得太燦爛」合照遭黃翠如一句「秒殺」 好友瘋狂揶揄：以前都未見過

影視圈
更新時間：16:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-01 HKT

無綫全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice）將於5月4日起、逢周一至周五晚翡翠台十點半播映。16位練習生李尹嫣Victoria、穎喬Ziva、邢慧敏Sharon、鄧凱文Eris、宋宛穎Sabrina、倪樂琳Ellyn、王汛文Candice、盧映彤Skylar、俞可程Kanis、廖慧儀Jessica、蔡華英Emily、倪嘉雯Carmen、莊子璇Hilary、喬美莎Chelsea、陳熙蕊Blossom和葉靖儀Michelle，將會施展渾身解數，擺脫魔音成為真．女團。

黃翠如留言秒殺蕭正楠慘被揶揄

節目由蕭正楠擔任主持，陳潔靈和陳奐仁將會擔任班主任，冼靖峰、黃洛妍、文佐匡則擔任助教。蕭正楠日前在IG留言，自認是真人騷主持初哥的蕭正楠言談間讚「呢班女仔入嚟真係唔係玩」，再加上蕭正楠貼上被16位練習生包圍合照，兼且一臉風騷地又唱又跳，結果被太太黃翠如一句秒殺，蕭正楠慘被好友們揶揄。

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黃翠如突然留言秒殺蕭正楠

在《魔音女團》播出前夕，擔任主持蕭正楠貼上與練習生合照並說：「真人show嘅主持我真係初哥，今次同16個女仔，一齊學嘢一齊長大喺舞台上搵不一樣嘅自己。真心講，節目開始嘅時候大家都各有缺點，唱歌難聽跳舞恐怖主持災難嘅都有，但係呢班女仔入嚟真係唔係玩，個個飯唔食覺唔瞓不斷去練嘢，最終好唔好留返俾大家判斷，我就親身見證佢哋追夢嘅過程，希望魔音女團出街嘅時候，大家都感受到佢哋個團火。」太太黃翠如突然留言：「我好似感受到你好開心喎！」搞到蕭正楠不敢留言，不少人留言助攻：「笑的好開心哦，以前都未見過。」、「咁多靚靚後生女係人都開心啦，正常嘅正常嘅。」、「冇啲咁嘅事！就算有，都係人之常情！」、「係演技嚟㗎，佢最想返屋企同你同哈哈一齊渡過。」

蕭正楠堅稱自己笑得極度含蓄

眼見不少人留言揶揄，蕭正楠終現身：「冇牙㗎，笑得極度含蓄。」、「人生第一次。」區永權亦有留言：「從你嘅笑容睇得出，今次你真係好願意接受呢個挑戰，叻叻。」蕭正楠說說：「奶爸唔易做。」殊不知區永權調轉鎗頭狙擊蕭正楠：「唔易「做」？！你仲有做咩啊？睇得出，阿蕭辛苦到⋯笑咗出嚟，仲笑得好燦爛㖭！」而16位練習生亦有留言感謝「奶爸」蕭正楠。「班主任」之一的陳潔靈早前亦曾在社交平台發文：「終於拍完了《魔音女團》，究竟邊幾個可以成功出道成為「魔音女團」，我就不方便公開，不過呢個節目的確幾好玩！ 勵志得嚟又好笑！見到班美女又勤力又認真，美麗與情義並重之餘又用心，的確有吸引力。」

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