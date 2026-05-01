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66歲車保羅驚傳健康危機？臉頰凹陷身形持續消瘦親解狀況 曾靠綜援過活兩度經歷死別

影視圈
更新時間：14:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-01 HKT

資深經典綠葉車保羅在2003年離開 TVB後曾一度面臨生計困難，甚至需領取救濟金度日，他曾轉行從事多種基層工作，包括保安、地盤工、裝修、樓宇維修及街市監督等，直到2022年參與內地節目《無限超越班》重新受到矚目，事業重心逐漸轉往內地。

車保羅因工作壓力大感疲累

今年66歲的車保羅雖然生活狀況得到改善，不過身形持續消瘦，近日再被發現兩邊臉頰嚴重凹陷，顴骨突出，臉容似乎有些憔悴，令人擔憂他的身體狀況。日前車保羅在小紅書貼上短片，談到目前的健康狀況，他說：「最近你不是看不到我了嗎？其實不是啊！爺爺工作壓力很大也很累，那我就偷偷懶，做做菜、逛逛街，吃好一點幫自己減壓。」

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車保羅神狀態明顯有好轉

車保羅近年移居內地生活並大展拳腳，參演了不少電影如：《封神榜：決戰萬仙陣》、《鬼同你住》與及綜藝節目，人氣不俗。不過今年年被車保羅突然暴瘦憔悴，又比以往曝光少了，結果不少人擔心健狀況，今次車保羅拍片到街市買餸，見到他買肉又買菜，而且相當識講價，他笑稱因與街市檔主很熟，故不時買到平餸。小休過後，雖然車保羅身形一貫消瘦，但精神狀態明顯有好轉，總算令人放下心頭大石：「好有精氣神啊。」、「大叔的狀態真好。」、「保羅叔保重身體。」、「難得這麼開心舒服。」

車保羅曾靠領取綜援過活

車保羅在2003年因不滿續約條件為年薪$2,000而決定劈炮離開，失去工作後，生活出現危機，要靠領取綜援過活，更先後經歷兩段生離死別的打擊，第一次是5歲外孫女因交通意外逝世，第二次是媽媽，幸好前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明出手助他過難關，在艱難的時間，幸好車保羅身邊有菲律賓籍家傭Inday對自己不離不棄，一直在身邊給予支持，兩人漸漸由主僕發展為戀人並結婚，婚後育有兒子吳卓偉，結婚多年依然相當恩愛，車保羅感激太太陪伴自己走過「最慘的日子」，也坦言欠太太一個盛大婚禮。

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