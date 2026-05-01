阿Sa蔡卓妍婚後首現身！阿嬌鍾欣潼豪送6位數結婚禮物 網民：比婚戒更搶眼

43歲阿Sa蔡卓妍在4月28日無預警下宣布與健身教練林俊賢Elvis結婚，《星島頭條》曾收到獨家消息，蔡卓妍與林俊賢（Elvis）的婚禮在泰國舉行兼已有一段時間，隨即有網民稱二人的婚禮於3月份在泰國舉㣔，當時關智斌與「高富帥」密友Edwin齊齊出席，大家更為Edwin慶祝生日。

阿嬌鍾欣潼為好友送上結婚禮物

「老母」霍汶希（Mani）昨日（30日）拍片直擊阿Sa蔡卓妍婚後狀況，榮升人妻的阿Sa蔡卓妍依然努力工作，與阿嬌鍾欣潼合體為周 一（3日）舉行的「25+ 英皇群星演唱會2026」綵排，左手無名字戴有婚戒的阿Sa蔡卓妍，臉上洋溢一種幸福的狀態，阿嬌鍾欣潼為好姊妹準備了一份結婚禮物，價值與及背後寓意令人震驚。

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阿嬌鍾欣潼送超過54萬港元鑽石頸鍊

阿Sa蔡卓妍婚後如常工作，近日與阿嬌鍾欣潼合體為「25+ 英皇群星演唱會2026」進行綵排，期間阿嬌鍾欣潼為送上一條鑽石頸鍊並親手為她戴上，阿Sa蔡卓妍笑感動地攬實好友，霍汶希搞笑地說：「禮成，好實淨，打風都打唔甩。」衛詩雅留言：「so sweet!」但亦有人說：「看到婚戒還是有點不習慣，我會調理好自己的。」阿嬌鍾欣潼今次出手相當豪，原來這份新婚禮物是來自「鑽石之王」Harry Winston（海瑞溫斯頓）的太陽花鑽石頸鍊，價值超過54萬港元，這系列以花卉交織設計，被解讀為「雙生花」，寓意Twins兩人共榮共生。不過有網民稱比阿Sa蔡卓妍的婚戒還要貴：「二十年的交情了 ，阿嬌也很大方。」、「不愧是好搭檔，出手特别大方。」、「幸福快樂，兩只都開開心心生活就好。」、「阿嬌：要知道我永遠比你老公更疼你。」阿Sa蔡卓妍昨晚與容祖兒齊齊去了紅館睇草蜢演唱會，不過未見新婚老公同行。

阿Sa蔡卓妍曾稱旁人法體會她們經歷的一切

阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼在2001年以組合Twins出道，兩人合作至今已經25年，經歷過不少高低，蔡卓妍曾稱旁人總無法體會她們經歷的一切，唯獨只有「妳懂我，我懂妳。」鍾欣潼亦表示蔡卓妍像男朋友一樣，鍾欣潼較安靜，不懂得面對媒體的發問，很多時候都是由蔡卓妍解圍，蔡卓妍更曾笑指對方有個花名為「台瘟絲姬」，經過多年的磨合，她們互相補位，在蔡卓妍想不到要說甚麼時，鍾欣潼也會為她解圍。鍾欣潼更曾稱：「我好清楚如果鬧交，Twins就會散，所以大家都會忍。」蔡卓妍亦曾在演唱會中對鍾欣潼說過：「有時我會堅持己見，但你都會忍讓。」阿Sa蔡卓妍宣布婚訊後，阿嬌鍾欣潼坦言彼此是生命裡最依賴的人：「沒有太多華麗的話，只希望我的阿Sa可以一直被偏愛，一直被用心呵護 可以永遠做那個無憂無慮，自在快樂的小女孩。」

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