關嘉敏參加《女神配對》後認搵多咗「車馬費」 學肚皮舞奪兩冠軍：越跳越冇肚腩

關嘉敏(Carman)出席周年晚宴，剛完成廣告拍攝工作前來的她，否認最近賺得多，只是賺多一點車馬費，不過承認在內地有參與商演，自己亦未有放棄歌手夢，一直保持上台唱歌，又認為可以中港兩地工作也不錯，而參加節目《女神配對計劃》後，令大灣區觀眾認識她：「多人認識咗！我都有人追求者，但都要了解下。（參加《女神配對計劃》多咗追求者？）係呀！我個樣生得惡，但自從節目多咗人認識我性格。」

關嘉敏八月再戰有獎金比賽

她又指最近學肚皮舞，獲老師建議她參加四月肚皮舞比賽，最後獲得兩個冠軍獎項，不過沒有獎金，八月並會參加另一比賽，今次贏出則會有獎金。她說：「跳肚皮舞越跳越冇咗個肚腩，其實我一直有減肥，亦報咗玩Hyrox，會同李君妍、一位KOL等一齊玩。」