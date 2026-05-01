陳展鵬揭「扯爆你」護妻貼文真相 曼聯球員與單文柔同名：原來我老婆係黑人

陳展鵬與太太單文柔以代言人身份出席周年晚宴，同場還有關嘉敏、梁敏巧、王馨平、林漪娸等出席。4月19日是單文柔的36歲及林漪娸的67歲生日，大會當晚特別安排蛋糕為她們慶生，一眾嘉賓大唱生日歌祝賀。陳展鵬大讚太太經常做面部護理變得好靚，所以是他的得益同幸福。當笑問是否老公陳展鵬經常讚她？單文柔笑言這些機會要在特別場合。陳展鵬自言好注重儀式感，早前太太生日，由女兒「小豬比」安排拍片做導演，並笑謂自己只是做演員崗位。

陳展鵬送首飾給太太賀壽

談到女兒「小豬比」是否對幕前幕後工作也稱職？陳展鵬指女兒所讀的學校提供好多學習機會，例如：舞台劇，所以訓練到她不會驚，雖然自己經常唱《零歲》給女兒聽，但對方叫他不要唱。在旁的太太單文柔笑謂：「佢（老公）匿埋喊！」談到送什麼生日禮物給太太，陳展鵬表示送上有紀念性的首飾給太太，但有女兒後更加要記得多個慶祝日子。單文柔笑言自己變得沒有儀式感，反而有待老公和女兒商量慶祝。

陳展鵬搞笑澄清「扯爆你」貼文

提到陳展鵬在社交網發文表示：「我老婆球技好，你都唔使咁扯佢，唔好被我撞到你，我實扯爆你。」他亦附上一條連結，但該連結並正常連結，搞到一班網民表示不明所以。陳展鵬笑指有位曼聯球員施曼尤（Antoine Semenyo）跟太太名字同音。他說：「我無意中在社交網發現，佢叫Sin Man Yau，原來我老婆係黑人嚟！大家傾下計，笑下囉！」不過陳展鵬笑指太太現實中的球技也不錯，單文柔自爆最近愛上打匹克球運動。談到她會玩多項運動，她笑言想身形更瘦。在旁的陳展鵬即謂：「唔好太瘦，唔係個個瘦好睇。」

陳展鵬悼念蕭鍵鏗

最近陳展鵬一家搬到新屋，他表示未執拾好。另外，提到資深製作人蕭鍵鏗早前離世，陳展鵬亦致送花牌悼念。陳展鵬指蕭鍵鏗製作過很多經典作品，當年在亞視年代參演過對方的作品，大家會不時交流。他說：「希望佢一路好走，同埋佢家人節哀順變。」

