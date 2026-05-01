姜濤27歲生日夜宣布今年不出歌：尋回音樂初心 放慢步伐沉澱自我

27歲生日的姜濤於晚上突發開直播交代今年不會出歌，他表示深思熟慮的決定也得到公司支持，但強調不出歌唔代表暫停幕前工作，必要活動仍會出席，更不代表唔製作歌曲，只會放慢步伐，冇出歌壓力，尋回音樂初心。但為令了釋出大家疑慮，他親自剖白道：「完騷後，大概兩個月前萌呢個想法，當時喺車程上諗唔到出啲乜，打從《蒙着嘴說愛你》開始，我對歌曲會有諗法，包括主題表達乜，之後會諗MV故事，有好多意念及信心，之後做出嚟嘅嘢都係心目中要嘅嘢，但唔知幾時創意想法及出發衝動遞減式，我冇嘢再想講，諗唔到下個曲風及表達主題。」

姜濤感謝公司由反對變支持

他坦言想畀自己在音樂路上靜一段時間沉澱，做歌方面畀自己思想放鬆下，經過同公司溝通，公司由反對到支持，而且比想像中順利，笑言：「唔容易決定，都多謝公司支持。」又自嘲：「唔鍾意嘅人會開心，唔使污染耳仔。」他會將今年製作歌曲放在下年album內，希望下年全新自己跟大家見面，又笑說：「雖然改變唔到唔鍾意我嘅人睇法，但都希望下年佢哋聽下。」又表示不論讚美及批評都會好好吸收及消化，因為是一個平衡。他又點名和每位姜家人們說：「希望理解我決定，唔使網上估來估去。」更承諾相信今年時間足夠令他搵多啲新嘢：「雖然有社恐，但今年會睇多啲騷，吸收養份。」

另外，他又補充生日會上真情流露原因：「講真咁多年嚟，我自己唔係好抵撐嘅人，好多嘢唔抵撐，所以坦白分享以前嘢，因呢個年紀唔係再係新人身份，有好多嘢冇藉口，觀眾反應最直接，所以提醒自己謙虛接受提醒。」