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5月電視劇推介｜兩大男神車銀優、玉澤演打對台 當紅陸劇小花田曦薇、李蘭迪爭上位

影視圈
更新時間：09:15 2026-05-03 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-03 HKT

2026年5月，各地的電視劇如雨後春筍般冒出。當中由車銀優主演的《超能路人甲》，以及玉澤演婚後首作《靈魂之伴》緊接播出。觀眾可以連續欣賞男神們的高顏值，絕對是視覺盛宴！最近憑《逐玉》爆紅的田曦薇亦閃電回歸，推出新作《低智商犯罪》；「95後」小花李蘭迪亦帶來《喀什戀歌》，足見5月的中日韓電視劇都很有看頭！下文為您精心整理10套5月必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點與播放詳情。

五月電視劇推介1：朴恩斌、車銀優《超能路人甲》

內容簡介：朴恩斌與車銀優組團打怪

《超能路人甲》講述在末日論盛行的1999年，殷彩妮（朴恩斌 飾）以及李運政（車銀優 飾）等一群「邊緣人」，意外獲得了超能力。為了對抗威脅和平的反派、守護世界，這群新手英雄展開了一場雞飛狗跳、笑料百出的的冒險之戰。

《超能路人甲》5月15日播出。
《超能路人甲》5月15日播出。

看點：車銀優逃稅風波後首作

韓國「臉蛋天才」車銀優雖已於去年7月入伍，但今年1月卻鬧出「逃稅200億韓圜」的爭議，日前他透露已全數補繳欠交稅款，事件暫告一段落，劇情如期播出亦證明Netflix並沒有與車銀優割席。除此之外，《超能路人甲》的幕後陣容星光熠熠，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，質量完全有保證！

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月15日
  • 線上看平台：Netflix

 

五月電視劇推介2：玉澤演、磯村勇斗《靈魂之伴》

內容簡介：玉澤演與磯村勇斗互相療愈

鳴瀧琉（磯村勇斗 飾）深受愧疚與自我懷疑折磨，逃離日本來到柏林，被韓國拳擊手黃約翰（玉澤演 飾）所救。這場偶然的相遇讓二人學會面對人生中的缺陷和傷痛，並在彼此的陪伴下領悟愛與存在的意義。

《靈魂之伴》由玉澤演與磯村勇斗主演。
《靈魂之伴》由玉澤演與磯村勇斗主演。

看點：兩大男神同場飆戲

《靈魂之伴》是玉澤演在4月尾結婚後的首套播出作品，是次他更與日本的實能演技派男神磯村勇斗合作，兩位除了同樣是高顏值外，其演技亦是不容小覷！二人互相救贖的10年，由導演橋爪駿輝以獨特的視角展現出他們內心的渴望與掙扎，勢會賺足觀眾熱淚。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月14日
  • 線上看平台：Netflix

 

五月電視劇推介3：王驍、田曦薇《低智商犯罪》

內容簡介：王驍、田曦薇成探案搭檔

脫離刑偵一線數年的警察張一昂（王驍 飾），因一封匿名檢舉信，被派往三江口調查案件。他抵達後不久，當地刑警隊長慘遭遇害，張一昂在洗清自身嫌疑時，更意外抓獲連環殺人案凶手，他將偵查方向鎖定當地富商周榮（王傳君 飾）及其團伙，最終張一昂與李茜（田曦薇 飾）將真兇繩之以法。

《低智商犯罪》5月4日起開播。
《低智商犯罪》5月4日起開播。

看點：田曦薇爆紅後又一力作

田曦薇有份主演的《逐玉》在3月播出後隨即在各地爆紅，話題性可謂風頭無兩。愛奇藝把握熱度隨即推出她的新作《低智商犯罪》，在播出前預約人數已突破百萬，足見備受期待。除此之外，題材創新反套路，劇集融合懸疑探案與黑色幽默元素，勢令觀眾覺得有新意。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月4日
  • 線上看平台：愛奇藝
  • 集數：24集

 

五月電視劇推介4：李蘭迪、郭俊辰《喀什戀歌》

內容簡介：李蘭迪與郭俊辰共同成長

滬漂女孩夏孜（李蘭迪 飾），在經歷失業等一系列失意後，決定逃離內捲的大城市，回到故鄉新疆喀什。返鄉後，她在當地的煙火氣中逐漸找回內心的節奏，她更與疆漂青年周恆之（郭俊辰 飾）攜手改造百年客棧，也重新看見了這片土地的無限可能。

《喀什戀歌》由李蘭迪與郭俊辰領銜主演。
《喀什戀歌》由李蘭迪與郭俊辰領銜主演。

看點：反內捲題材 直擊都市青年共鳴

《喀什戀歌》以滬漂女孩逃離大城市、返鄉尋我為切入點，真實還原當代青年面對的內捲困境與成長迷茫，容易引起共嗚。劇集以新疆的喀什為拍攝地，真實還原當地的風土人情與煙火氣息，觀眾亦能感同身受。除此之外，《喀什戀歌》是迷你劇，篇幅精練，適合碎片化時間觀看，契合當下觀眾的看劇習慣。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月
  • 線上看平台：愛奇藝
  • 集數：8集

 

五月電視劇推介5：Chase Infiniti、Lucy Halliday《證詞》

內容簡介：Chase與Lucy領軍爭取自由

故事圍繞新一代在基列國長大的貴族少女，於婚前預備學院被嬤嬤們透過殘忍的手段以及以神聖為理由，灌輸服從的觀念。Anges（Chase Infiniti飾）與Daisy（Lucy Halliday飾）的情誼將成為催化劑，徹底顛覆她們的過去、現在與未來。

《證詞》於4月8日起開播。
《證詞》於4月8日起開播。

看點：Chase Infiniti演技再升級

《證詞》是延自於人氣美劇《使女的故事》，但其獨立世界觀 ，今觀眾毋須細味前傳亦能輕鬆入局深陷荒誕。雖然《證詞》仍瀰漫恐懼氛圍，但有別前章，統治手法不再一成不變，塑造出洗腦式另類恐懼氛圍。除此之外，Chase Infiniti的演技再升級，完美消化貴族少女的角色，將既要循規蹈矩、卻又帶點青春叛逆的角色演得完美無瑕，值得大家欣賞！

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年4月8日
  • 線上看平台：Disney +
  • 集數：12集 （逢周三中午12:00更新

 

五月電視劇推介6：唐嫣、趙又廷《愛情沒有神話》

內容簡介：唐嫣與趙又廷上演熟齡愛情拉址

《愛情沒有神話》講述35歲經濟獨立的中學教師林展翹（唐嫣 飾），她清醒獨立拒絕在婚姻上將就；單親父親的投行精英何韓（趙又廷 飾）對感情很戒備。二人在家長會初但理念具分歧，後因職場合作被逼綁定，從而展開勢均力敵的熟齡愛情拉扯。

《愛情沒有神話》由唐嫣與趙又廷領銜主演。
《愛情沒有神話》由唐嫣與趙又廷領銜主演。

看點：金牌班底＋聚焦社會議題

是次兩位主演在形象上都有大突破，唐嫣一洗以往長髮甜妹造型，以清爽短髮亮相，塑造出獨立颯爽的都市女性；而趙又廷的「泡面頭」演釋出頹廢克制的單親父親，極有反差感！《愛情沒有神話》更是由爆劇《三十而已》的導演張曉波操刀，品質有保證。除此之外，劇集聚焦在女性自主、婚姻焦慮等社會議題，勢引起觀眾共嗚！

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年4月28日
  • 線上看平台：WeTV
  • 集數：37集 

 

五月電視劇推介7：林智妍、許楠儁《我的王室死對頭》

內容簡介：林智妍與許楠儁相愛相殺

《我的王室死對頭》講述朝鮮時代最惡的妖女姜丹心（林智妍 飾 ）穿越到二十一世紀並附身到無名的女演員申瑞莉後，遇上性格極端的財閥車世界（許楠儁 飾），二人展開一段如戰爭般激烈的愛情故事。

《我的王室死對頭》5月8日開播。
《我的王室死對頭》5月8日開播。

看點：林智妍惡女回歸

林智妍可謂是韓劇中的「惡女專業戶」，她憑着在《黑暗榮耀》的反派角色朴涎鎮而名聲大噪，而是次在《我的王室死對頭》中，她再次飾演惡女，簡直是回歸到其演技的舒適圈！除此之外，劇集的幕後陣容同樣出彩，由《青春應援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》的導演韓兌燮執導，電影 《靈魂伴侶》姜炫珠編劇執筆。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月8日
  • 線上看平台：Netflix

 

五月電視劇推介8：任敏、此沙《良陳美錦》

內容簡介：此沙與任敏雙向奔赴

顧家嫡長女顧錦朝（任敏 飾）前世錯信他人、家破人亡，重生後步步為營智鬥繼母廬妹、守護家族，最終與內閣權臣陳彥允（此沙 飾）從相互試探到雙向奔赴，攜手推行利民政策、成就太平盛世的故事。

《良陳美錦》5月3日開播。
《良陳美錦》5月3日開播。

看點：實力派雲集

《良陳美錦》改編至沉香灰燼的同名小說，是內地的熱門小說之一，原著擁有大批書粉基礎，而且劇情題材是近期十分熱門的「重生」，勢吸引觀眾關注。除此之外，兩位主演均是實力派，任敏是新生派的演技派小花，在近期播出的《黑夜告白》中，能力有目共睹；而此沙則曾參演多部大製作電影，例如《捕風追影》、《鏢人：風起大漠》等，前輩對他的表現均讚譽有加。《良陳美錦》更邀得「國寶級歌手」周演獻唱主題曲。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月3日
  • 線上看平台：芒果TV
  • 集數：36集

 

五月電視劇推介9：朴志訓《超新丁伙頭兵》

內容簡介：朴志訓掀美食革命

《超新丁伙頭兵》講述一位用菜刀代替槍、用圍裙代替子彈帶的伙房兵江成宰（朴志訓 飾），踏上拯救人生的征程，最終成為傳奇的軍事喜劇。

《超新丁伙頭兵》5月11日播出。
《超新丁伙頭兵》5月11日播出。

看點：劇集未播已獲肯定

《超新丁伙頭兵》是改編至NAVER同名人氣網路漫畫，由《九尾狐傳》的共同導演趙南衡執導，《理事長是九年級》的崔龍執筆。該劇受邀參加法國2026年Series Mania劇集展「非競賽單元的特別放映」，成為唯一獲此殊榮的韓國劇集。除此之外，劇集更是由人氣限定男團Wanna One的成員朴志訓主演，他同時兼顧演員與歌手身份，足見潛力。

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月11日
  • 線上看平台：HBO Max

 

五月電視劇推介10：申河均、吳正世、許城泰《大叔再出招》

內容看點：三位大叔重出江湖

鄭浩明（申河均 飾）、奉濟順（吳正世 飾）以及姜範龍（許城泰 飾）三個看似平凡、實則曾經風光無限的男人。他們雖飽受生活磨礪、身體逐漸老去，但義氣與本能依然未減。而這些走過人生一半路程的老手們，卻在命運的推動下再次行動，展開全新的故事。

《大叔再出招》5月22日起開播。
《大叔再出招》5月22日起開播。

看點：三位演技派同場飆戲

《大叔再出招》集齊3位在韓國極有代表性的演技派出演，當中申河均具百變演技，可詮釋多種角色，而有「演技之神」美譽；吳正世曾在「第21屆全州國際電影節」憑借《死不開除》獲封最佳男主角；許城泰則在2022年「KBS演技大賞」，獲「男子助演獎」，三位實力派男神同場飆戲，勢令觀眾睇得過癮！

開播時間＋播放平台

  • 播出時間：2026年5月22日
  • 線上看平台：HBO Max
  • 集數：12集

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