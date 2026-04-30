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吳彥祖太太Lisa S.進駐小紅書宣布重出江湖 高EQ反擊網民「是沒錢了嗎」霸氣留言：你是嗎？

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-30 HKT

51歲的吳彥祖2010年與混血名模Lisa S.結婚，育有一女Raven。Lisa S.婚後專注照顧家庭，並支持老公事業，鮮有公開露面。日前她進駐小紅書平台，宣布復出重返時尚界。

Lisa S.高EQ反擊

Lisa S.在帖文留言寫道：「Long time no see everyone!! 嗨薯友們～我是Lisa S，好久不見！」片中，見她化上淡妝，以灰色長袖上衣配黑色長褲上陣，打扮低調樸素，並坐在沙發化上，以英文說道：「不知道你們還記不記得我，我是Lisa S. ，我非常高興再次與大家見面，很多年前，我們暫時離開中國，回到美國，照顧我們的家人，承擔起家庭的責任，撫養照顧我們的女兒，練習馬術，支持我老公。如今我覺得是時候重返時尚界了，作為我這個年紀的女性，很多事情都變得很不一樣，這會是一段旅程。我非常高興你們能和我一起踏上這段旅程，關注我，如果你想追隨我的旅程，這會很有趣，而且會很有範兒，謝謝你們。」而老公吳彥祖亦有留言大撐表示：「我仍然記得你。」
 

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