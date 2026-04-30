Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小S回歸主持臉現「新痣」引熱議 經理人親解背後原因

影視圈
更新時間：20:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:15 2026-04-30 HKT

台灣藝人小S（徐熙娣）因摯愛的姐姐大S離世，停工一年多，最近正式復工回歸主持《小姐不熙娣》。不過，近日有眼利網民發現她臉上多了兩顆過去從未見的痣，瞬間成為網絡焦點。

小S將錯就錯

網民紛紛議論，有人翻看舊片段對比後驚呼：「如果沒看錯應該是痣，以前看《小姐不熙娣》沒印象有這兩顆。」還有不少人指出「回歸後才有的變化」，一時之間揣測四起，更有人打趣說可能是為了招好運。面對外界好奇，小S經理人終出面解畫，透露這並非真正的痣：「只要長痘痘，她就會用眼線筆之類的點出來當痣。」原來是將瑕疵化為妝容特色，相當搞笑。

小S回歸大受歡迎

事實上，小S這次回歸大受歡迎，節目甫開播便登上MyVideo節目排行榜冠軍，拍檔派翠克接受訪問時難掩喜悅，笑稱：「請大家習慣，因為會很常都是第一名！」他感謝觀眾支持：「真的很謝謝大家喜歡《小姐不熙娣》，我跟S姐還有製作團隊都非常努力。」派翠克更自揭與小S對節目要求極高，「幾乎每次錄完影，都還會講電話1、2小時檢討內容」，從節奏、笑點到細節無一放過，「我們很在意每一個小地方，希望觀眾能感受到我們的用心。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
11小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
9小時前
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲。資料圖片
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
3小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
10小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
7小時前
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
時事熱話
4小時前