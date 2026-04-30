小S回歸主持臉現「新痣」引熱議 經理人親解背後原因

台灣藝人小S（徐熙娣）因摯愛的姐姐大S離世，停工一年多，最近正式復工回歸主持《小姐不熙娣》。不過，近日有眼利網民發現她臉上多了兩顆過去從未見的痣，瞬間成為網絡焦點。

小S將錯就錯

網民紛紛議論，有人翻看舊片段對比後驚呼：「如果沒看錯應該是痣，以前看《小姐不熙娣》沒印象有這兩顆。」還有不少人指出「回歸後才有的變化」，一時之間揣測四起，更有人打趣說可能是為了招好運。面對外界好奇，小S經理人終出面解畫，透露這並非真正的痣：「只要長痘痘，她就會用眼線筆之類的點出來當痣。」原來是將瑕疵化為妝容特色，相當搞笑。

小S回歸大受歡迎

事實上，小S這次回歸大受歡迎，節目甫開播便登上MyVideo節目排行榜冠軍，拍檔派翠克接受訪問時難掩喜悅，笑稱：「請大家習慣，因為會很常都是第一名！」他感謝觀眾支持：「真的很謝謝大家喜歡《小姐不熙娣》，我跟S姐還有製作團隊都非常努力。」派翠克更自揭與小S對節目要求極高，「幾乎每次錄完影，都還會講電話1、2小時檢討內容」，從節奏、笑點到細節無一放過，「我們很在意每一個小地方，希望觀眾能感受到我們的用心。」