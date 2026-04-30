Anson Lo拆解舞蹈服裝「機關」 企足1.5小時縫合︰每次過程很燒腦

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）每次演出台上型格十足，背後卻隱藏一連串繁複工序。他在社交網公開完騷後「拆衫」的日常，每套舞衣都暗藏玄機。其中，他拍片展示早前出席「2026 WIEA微博國際娛樂盛典」的造型服飾，更稱之為「史上最麻煩嘅一套衫」。由於整套服裝要先穿上身，再由人手即場縫合固定，單是穿衣這個步驟，便要企足一個半小時。

Anson Lo為戰衣改名「麻煩」

片中，Anson Lo直指這套皮褸搭恤衫的造型最為棘手，為確保服裝貼身筆挺、跳舞不走位，衫身多處要以人手縫線固定，他形容：「套衫係我史上最麻煩嘅一套衫，人手着完再縫，企足差唔多個半鐘，除衫又要剪線。」他更展示褲頭「機關」，笑言當然不會當眾除褲。此外，手臂和膊頭內均以橡筋帶箍緊，褲管內還設有腳帶拉住內裏的白恤衫，防止移位。他又提到，經理人花姐要在旁幫忙黐耳機，亦有人要替他托住手臂來整理帶子，由於手部懸空約15分鐘，令他手臂開始麻痹。

Anson Lo感謝服裝團隊不厭其煩

Anson Lo分享寫道，由《King Kong》MV開始，大部份跳唱服裝都需要反覆加工，務求不會過分移位，整個團隊從試身到演出前都在「找錯處」，只為讓他在台上無後顧之憂。他坦言每一次過程都非常「燒腦」，並感謝服裝團隊多年來不厭其煩，合力在各自崗位做到最好，讓他能以最佳狀態示人，並表示：「我而言時尚從來都是hard work，辛苦每一位。」