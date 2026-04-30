《全民造星VI》王偉俊范卓賢讚師兄姜濤坦承只讀到中一：面對過去好犀利 做人對得住自己

P1X3L成員歐鎮灝（Geroge）、《全民造星VI》冠軍王偉俊（TELLER）及季軍范卓賢（Jacky Fan）今日出席活動，三人均表示Michael Jackson的粉絲，Geroge笑言曾模仿對方做出45度前傾動作，Jacky Fan則謂歌單會有Michael Jackson的歌曲，並收藏了黑膠碟。TELLER指爸爸將Michael Jackson的黑膠碟傳承了給他，亦曾經參加《全民造星VI》時，不經意跳出Michael Jackson的舞步。

歐鎮灝參演《九龍城寨之終章》賣關子

提到有指George有份參演《九龍城寨之終章》飾演龍捲風的私生子「逆鱗」一角。George故弄玄虛表示將會拍新戲，未知是否跟風有關係。問到可有為新戲練習武打？他說：「大家都知電影《九龍城寨之圍城》非常之成功，我有接受武打訓練。」問到將會跟古天樂合作會否感到緊張？他笑言未知，不止期望跟古天樂合作，還有一班同劇演員，暫時未知跟哪位演員多對手戲，自己快將入劇組。問到他在戲中是否多被打人戲份？「未知。（你想打人戲多？）當然啦！做得『城寨』會想多動作元素喺入面。」

王偉俊橕Michael Jackson同姜濤

另外，提到姜濤昨晚出席「姜家人慈善生日會2026」自揭曾於訪問中所說讀到F.3，但坦承認其實只讀到中一 。Jacky Fan說：「我唔係好清楚，如果咁嘅話，佢非常之犀利，面對自己所講過嘅嘢。」TELLER表示坦承自己，對得住自己要開心。問到會否以姜濤為目標，做人做事坦承？他說：「Michael Jackson同姜濤都會，Why Not Both？」