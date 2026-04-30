V@BTS「全球1,000名IG最具影響力網紅」屈居亞軍 得呢個人勁過美斯排第一

韓國天團防彈少年團（BTS）成員V再次證明了他在全球社交媒體上的壓倒性影響力，根據總部位於美國的社交媒體分析公司HypeAuditor公布的排名，V在「全球1,000名IG最具影響力人士」名單中排名第2，僅次葡萄牙球星C朗，並超越阿根廷球星美斯；第4及5位分別是《蜘蛛俠》系列女星Zendaya及歌手Selena Gomez。他在相同的評估下，在TikTok上排名更是第1。

V破健力士世界紀錄

即使在服兵役期間，V的社交媒體影響力也在持續增長。當BTS成員於2021年12月6日推出個人IG帳戶時，V在短短43分鐘內達到100萬粉絲，並在4小時52分鐘內超過1,000萬追蹤人數，破了健力士世界紀錄。今年1月13日，他成為首位在IG上粉絲超過7,000萬的韓國男性名人，他的帖文平均有1,250萬個讚。

V過咗美斯頭

去年7月，在服完兵役後不久，V在IG上位列全球最具影響力人士第3位，僅次於足球明星C朗及美斯。隨着BTS新專輯《ARIRANG》推出，V現在已經超越了他之前的紀錄，上升至亞軍位置。V於3月13日公開TikTok帳戶，亦出現了爆炸性增長，他在短短19日內就超過了1,000萬粉絲，創造了韓國男性名人中最快達千萬的新紀錄，他目前在該平台有1,246萬粉絲。V在維基百科頁面瀏覽量和Google搜尋量，都名列前茅，可見他正在加強自己作為世界級明星的地位。

埃爾帕索BTS周末

此外，BTS本月25日在佛羅里達州坦帕（Tampa）展開北美巡唱，下月2及3日在德州的艾爾帕索（El Paso）演出，艾爾帕索於27日通過了一項決議，向BTS頒發「Estimado Amigo獎」，並將下月2及3日指定為「埃爾帕索BTS周末」。