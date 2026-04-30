陳法拉快閃香港一日 否認接拍李安《金山》澄清與章子怡雙女主角傳聞：早期傾過但劇本轉向 自編自導驚慄短片拒客串一秒

陳法拉今日出席品牌活動為巨型藝術裝置揭幕，會上受訪時透露是次僅快閃香港一日，完成工作後將馬上返回美國，子女已習慣自己經常往返外地工作，但笑言：「就算幾短都要日日視像！」表示女兒對自己工作環境、新地方充滿好奇心。倘若需要長時間到外地拍戲，陳法拉表示會帶同家人前往：「之前有跟過去澳洲拍戲，但𠵱家（女兒）要返學就難啲。拍戲會要求帶埋家庭，兼顧事業家庭。」

陳法拉女兒只愛靚衫不識頒獎禮

陳法拉早前於「第44屆香港電影金像獎」憑《贖夢》演出提名最佳女主角但最後落空，陳法拉未對賽果感到失望：「冇失望因為本身冇好大期望，演技好難比較，實在有太多因素。」至於愛看自己走紅地氈的女兒，法拉亦指：「佢唔知行紅地氈之後（頒獎禮）係有獎！佢剩係鍾意靚。」陳法拉透露未來演藝事業並不侷限於美國，將視乎各地機會：「邊到有就去邊！今晚咁緊逼都會抽時間見一位香港導演開會，希望多啲唔同角色、啱我演又有興趣。（哪位導演？）唔講得，都未知會點未見面。」早前有報道指陳法拉將主演李安導演史詩電影《金山》並與章子怡演雙女主角，陳法拉馬上澄清指：「唔係唔係唔係，好早期傾過，但劇本方向轉咗就冇，一路其實冇，唔知點解會有咁嘅新聞。」

陳法拉自編自導短片起用兩位華裔美國年輕演員

陳法拉由去年暑期開始籌備的自編自導劇情短片於12月拍攝，透露後期製作工序剛剛完成，過程不斷反覆檢查、修補瑕疵並請不同監製及同事觀賞點評，陳法拉更披露新作劇情元素：「題材係驚慄加中國文化，對白有廣東話有英文，係五十年代發生喺沙漠嘅戲。」對於自編自導卻不自演，陳法拉連過鏡一秒亦拒絕：「梗係唔出鏡啦！其實兼顧唔到。」陳法拉與張家輝合演驚慄片《贖夢》表示有興趣讓對方觀賞點評，亦因為是次拍攝對家輝哥自編自導自演的能力倍感尊重佩服。陳法拉短片新作目前正在投選各大影展，期望盡快有機會舉行全球首映，至於演員方面：「今次有兩位美國演員，之前同成龍拍《功夫夢：傳奇少年》男主角Ben Wang，女主角Michelle Mao演過《Bridgerton》（Netflix劇集）都係華裔美國年輕演員。」

陳法拉母親節收女兒畫作

臨近母親節，陳法拉表示未確定將如何慶祝度過，笑言已經要攜帶子女出席三四個派對，或許僅能中間加插慶祝活動，但法拉仍表示經常收到子女的禮物：「禮物成日有！女兒非常甜蜜，會畫畫送畀我，又會講解幅畫、寫上全家人嘅名。」又指女兒因為鍾情繪畫，因此一直用心鼓勵栽培，購置不同畫筆及畫具，然而暫未考慮讓女兒學習正統繪畫技法，希望讓女兒自由發揮想像。陳法拉亦透露幼子對藝術充滿興趣：「佢鍾意音樂，家姐跳芭蕾舞，佢會企半個鐘望人跳舞！」但對於子女加入娛樂圈，陳法拉則甚為保留：「唔適合娛樂圈，藝術同娛樂圈係兩樣嘢！」

