龔慈恩攜愛女現身法式浪漫花園揭幕禮 林愷鈴即場製作花盒送上甜到漏母親節大禮

今個初夏，啟德The Twins雙子匯二期三道SNDO聯乘法國經典時尚品牌agnès b，於5月1日起至5月31日推出「Balade dans le Jardin」法式浪漫花園，每週新鮮直送鮮花，古典石雕噴泉被花海環繞，復古綠色花店亭、白色花車、街頭經典廣告柱與暖黃路燈交織，把Agnès 女士的秘密花園悄然帶至香港。agnes b全港首間概念店於三道SNDO登場，店內獨家首發最新香水Le Parfum巴黎金韻與L'Eau晨光絮語，讓每一位到訪者都能率先收藏這份法式永恆優雅；更有agnès b. Café限定聯乘系列，讓視覺、嗅覺與味覺同時被喚醒。

龔慈恩、林愷鈴母女檔現身揭幕

今日，大會特別邀請到龔慈恩（Mimi）與「最美星二代」新世代歌手林愷鈴（Ashley）擔任開幕嘉賓。母女二人齊齊穿上agnès b. 2026春夏女裝系列，以一襲優雅造型現身，十足十巴黎街頭時尚達人，為法式花園增添不少星光。置身於如詩如畫的法式花漾秘境，Mimi與Ashley均對現場佈置讚不絕口。Mimi特別鍾情於被粉色系花海環繞的古典石雕噴泉，直言充滿層次感，彷彿漫步於巴黎的秘境花園之中；而一向喜歡Cafe文化及慢活步調的Ashley，則推介充滿法式風情的街頭咖啡吧及白色復古花車，笑言在這個角落拍照，猶如去了一趟旅行般放鬆。

林愷鈴提早送母親節禮物

母女檔現身揭幕談及場內舉辦的週末限定工作坊，兩母女的互動盡顯溫馨默契。向來「最知Mimi心」的Ashley趁機大顯身手，即場製作法式花盒，又即場物色agnès b.概念店獨家首發、以丁香花為主調的agnès b.全新香水系列，親自為媽咪準備獨一無二的母親節禮物！Mimi收到Ashley親手設計的法式花盒愛不釋手，直呼︰「今年一定係最難忘嘅母親節！」全程甜到漏，對驚喜禮物大感滿足。