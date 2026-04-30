陳家樂為連詩雅挑戰「人生最驚」 自認「衰仔」爆結婚三年相處內幕

陳家樂、陳庭欣、關楚耀、甄澤權、何浩文出席活動，陳家樂透露最近與太太連詩雅一齊學跳舞，增值自己同時支持太太做全方位歌手，他形容跳舞是人生最驚的事，問到困難嗎？他指果然跳舞最考柔軟度，1個多小時的課堂，有1個小時都在拉筋，自己也學習抓拍子，問會否在家族騷跳舞？他笑言到時大家便知道。陳家樂將參演英皇新片，角色與舞蹈有關，預計會在月底開工，問到卡士？陳家樂大賣關子要待公司公布。

陳家樂向蔡卓妍送祝福

問到有剛新婚的蔡卓妍嗎？他笑言：「唔好問我！我也是和大家一樣，看新聞才知道，也在公司群組送上祝福。」他又指未見過蔡卓妍的老公，自己較少活動同場，都是親子活動為主，他表示不怕因開工而與女兒分開，相信都只是幾天的事。

陳家樂大讚連詩雅記住換電腦心願

陳家樂笑言若太久沒見囡囡，她會扮嬲，笑言有演員天份但太故意。談到結婚三周年，他形容過得好快，特別是有小朋友每一日都好不同，不知不覺已三年。陳家樂自認是「衰仔」，因太太已認定他沒有準備，「她接受了，但都想我改善，她找了想吃的餐廳，我也問了她想要的禮物，這樣不好嗎？比較實際！」他指太太準備的禮物令他驚喜，因他提到想換電腦，只講過一次太太已記住，便準備了心意卡和禮物卡讓他去換購，談到買「玩具」不用申請是好太太？他稱是工作需要，也可以幫到太太的音樂製作。