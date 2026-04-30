IT狗2.0丨李龍基變「Lung Kay」取代AK成代言人 自嘲「離譜」連網民都話：AI都寫唔出嘅劇情

ViuTV劇集《IT狗2.0》繼譚玉瑛驚喜現後，在昨晚（4月29日）播出的一集又再派蛋！PayPayEgg為了打入年輕人的市場，竟然找來原本由MIRROR成員AK擔任「打C Egg」公仔代言人位置，換上由75歲李龍基化身成為「Lung Kay」頂上，劇中「Marcus」邱士縉表現得超級無奈，連李龍基亦忍不住說：「係離譜啲嘅！」

李龍基的出現秒速成為網上熱話

李龍基的出現秒速成為網上熱話，有人說：「你哋唔好咁過份好喎！由『到此為止』玩到『信之卷』，仲要請埋『年青人嘅偶像』李龍基，你叫我哋點頂啊！」、「全集笑到我氣都差啲抖唔到，而家先第三集咋大佬。」、「套劇已經痴咗線，就算尹光出場，我都唔會覺得有問題，已經冇嘢可以阻止到佢哋。」

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李龍基曾經有「御用皇帝」之稱

曾經有「御用皇帝」之稱的李龍基，近年因與王青霞（Chris）展開一段忘年戀，二人由熱戀到分手，女方被揭發早已在內地結婚生子，一度成為全城熱話。沉寂一時的李龍基今次驚喜現身，一如過往以粉紅造型示人，一頭白髮的前額位置染有粉紅色，聽到PayPayEgg的職員狂叫「Lung Kay、Lung Kay」，李龍基一臉得戚示人，有網民笑言：「可唔可以邀請Lung Kay開FB live呀，我偶像終於出現了！」、「AK變Lung Kay咁都諗到。」、「呢次真係AI都寫唔出呢啲劇情。」、「今集好fun 好癲呀，2位客串嘉賓AK , Loong K 都咁正。」

AK江𤒹生粉紅泡泡BL情節令人爆笑

其實第三集還有一個彩蛋，驚喜客串的AK江𤒹生在西洋菜街元宇宙進行Busking表演時，突然情不自禁咁緊緊抱實「阿信」凌文龍大玩深情表白，AK江𤒹生的眼神入面全部都係滿滿愛意，甚至肉緊表示為對方度身寫了《信之卷》呢首歌曲。這一幕充滿粉紅泡泡BL情節，令人聯想到早前AK江𤒹生和陳毅燊Ansonbean在《我們不是什麼》的同性關係，不少人笑言：「索完阿信仲要甜笑！好癲。」

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譚玉瑛身ViuTV 驚喜附送彩蛋：