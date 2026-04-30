姜濤27歲生日應援活動攻陷銅鑼灣 姜糖體諒偶像壓力大打玻璃︰佢剖白心情對我哋有正面作用

今日姜濤27歲生日，銅鑼灣每到姜濤正日生日都會變身「姜濤灣」，大批姜糖齊集為他慶生，亦有一連串生日應援活動，除了後援會舉辦的「4.30姜濤生日電車免費乘車日」和商場展覽之外，也有姜糖在街上派發應援物，並辦市集售賣與姜濤有關特色物品，同時有生日應援餐廳，消費可獲應援包。

姜糖一早到銅鑼灣霸靚位

姜糖方小姐、CP和黃小姐今日一早到銅鑼灣搵定靚位欣賞「姜濤號」出巡，今日天氣晴朗，她們都表示不覺得擠迫和熱，笑指已是第3年到銅鑼灣為他慶生，CP更帶愛犬Cookie到場；她們都有出席昨日的生日會，形容氣氛相當好。對於姜濤提及學歷問題和入行後開工時試過打玻璃，CP覺得不是大問題，認為姜濤感言是向姜糖表白，並不會擔心，「佢都咁大個仔，佢咁大壓力打玻璃都唔係一件奇事，而且佢講得出嚟就代表經已過咗去，佢越來越識諗和叻仔！」方小姐認為人人都有情緒，認為他的剖白，對遇到挫折的姜糖有正面作用。她們又祝福姜濤生日快樂，日日開開心心，想做甚麼就做甚麼，最緊要身體健康，笑言好想看他挑戰舞台劇，總之他做甚麼都會支持。