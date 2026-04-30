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愛回家丨64歲歐瑞偉身手獲激讚 神還原鍾培生經典求婚場面 功架十足親身吊威也兼舞雙劍

影視圈
更新時間：14:33 2026-04-30 HKT
發佈時間：14:33 2026-04-30 HKT

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（29日）播出的第2796集，「KC吳家聰」歐瑞偉扮演楚留香站在城牆上吊着威也飛下來一幕，神還原「百億富三代」鍾培生以《進擊的巨人》場景打造求婚儀式，隨即在網絡上引爆熱話，網民大嗌啜核之餘，亦大讚64歲的歐瑞偉身手不凡、寶刀未老，連鍾培生都有留言。

鍾培生以「電影級規格」向莊雅婷求婚成功

鍾培生今年3月在無預警情況下，宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功，鍾培生今次生動用了不少人力、物力兼財力，以「電影級規格」將其淺水灣的大宅佈置成動漫《進擊的巨人》場景，拒用替身在30米高空躍下求婚，鍾培生更親自織一條紅色頸巾送給未婚妻，搞到不少人驚嘆：「有錢真係大Ｘ晒。」

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歐瑞偉寶刀未老在城牆上多次跳下來

在昨晚播出的一集，講述「KC吳家聰」歐瑞偉飾為了幫「大龍生」羅樂林飾氹「二太」蘇恩磁開心，竟想出扮楚留香，事前還熱心地幫「大龍生」羅樂林試古裝服兼站在城牆上試走位。其後「KC吳家聰」歐瑞偉按照導演吩咐，在城牆上多次跳下來、期間更使出「前空翻」，身手敏捷，動作流暢，且跳畢後臉不紅氣不喘，寶刀未老。除了「型爆跳躍」，「KC吳家聰」歐瑞偉還要應付吊威也、舞雙劍、及「天外飛仙」式打鬥場口，盡顯龍虎武師功架及身價，當「KC吳家聰」歐瑞偉成功擊退敵人後，向下屬「湯令上」邵初下跪並從口袋中拿出手錶、深情地看着湯令上兼為她戴上時，畫面夠晒愛意之餘，邵初的紅頸巾亦成為亮點，獲廣大網民笑言「神還原」，相當爆笑。

歐瑞偉有型有款獲大量網民留言激讚

歐瑞偉的楚留香造型有型有款，難怪獲大量網民留言激讚：「好勁親身上陣」、「KC堅型」、「KC真心超正，身手敏捷勁有型。」、「sldpk，TVB有冇同鍾培生買版權架？連條紅色頸巾都跟足。」、「KC印象中係做武指出身，梗係型好多啦！」、「連記錯右手，應該係左手，都跟到咁足。」、「睇到呢到先知原來係向人地致敬。」、「咁講KC係武指出身，有keep fit點都型唔少人，我記得有集著西裝打空翻個動作勁靚。」、「大家知唔知kc幾歲….係64歲…..。」還有人讚比鍾培生還要有型，結果鍾培生亦親自回覆：「多謝大家嘅祝福。」

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鍾培生《進擊的巨人》式求婚成熱話：

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