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周吉佩5.16廣州開騷 街頭快閃彈唱預熱

影視圈
更新時間：01:42 2026-04-30 HKT
發佈時間：01:42 2026-04-30 HKT

《中年好聲音》首季冠軍得主周吉佩（吉吉）， 過去兩年分別在香港及澳門舉行了他的「第三人生」演唱會，獲樂迷熱烈追捧，如今《延續．第三人生》演唱會－廣州站亦將於今年5月16日，空降坐落在廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。

周吉佩全粵語歌單準備大合唱

日前吉吉現身廣州出席演唱會發布會，不僅表示這裏是他的「半個家鄉」，還預告今次特意準備了全粵語歌單，期待到時同大家一起大合唱。數10位香港粉絲專程包車來到發布會現場支持吉吉，令他非常感動，並與粉絲們互動玩遊戲。發布會上吉吉表示開心又興奮，因為自己曾在廣州居住過一段長時間，因此將這裏視作第二個家，還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是吉吉在內地的首場演唱會，為隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」

周吉佩街頭快閃受歡迎

發布會結束後，吉吉便拿着結他閃現天河街頭，隨機邀請路人一起合唱90、00年代的經典粵語歌。雖然當時還沒到晚高峰時刻，但現場都陸續有途人及粉絲被他的彈唱吸引前來圍觀，當中還有幾位外籍遊客，讓吉吉大呼意外。對於這次街頭挑戰，吉吉表示非常成功，「廣州的朋友都很熱情很投入，沒想到在街頭近距離合唱是這麼好玩。」最後他也期待在演唱會當天可以和大家一起大合唱，並且對本次的歌單充滿信心，相信一定可以讓到場樂迷帶來驚喜。
 

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