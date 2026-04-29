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陳煒《正義女神》奪視后呼聲高：希望攞到 自嘲「白紙」感激鄭則仕啟蒙丨獨家

影視圈
更新時間：23:15 2026-04-29 HKT
發佈時間：23:15 2026-04-29 HKT

TVB劇集《正義女神》即將迎來大結局，入行30年的陳煒憑劇中飾演大律師「高淑樺」，其「教材級」眼神戲與「大義滅親」內心戲，獲封視后大熱，她坦言希望有機會奪獎。回望過去，她自嘲初出道是一張「白紙」，幸得Kent哥（鄭則仕）啟蒙，演技從此開竅。除了恩師，她更分享老公曾在她休克時送藥送粥的窩心事。從白紙到封神，陳煒的30年，戲內戲外同樣動人。文：安安 攝：林賓尼

陳煒讚劉倬昕好聰明

陳煒在《正義女神》飾演大律師「高淑樺」，劇中有多場法庭戲兼專業對白，她表示因牽涉不同案件，花了許多前期功夫準備，除了跟佘詩曼有對手戲，包括「口戰」、「互啤」等場面外，今次拍攝最主要是有好多年輕演員，她笑言：「一定要做好，唔可以衰俾新演員睇，要做一個榜樣。」劇中她與囝囝高成彬（劉倬昕飾）成焦點，當中親手送他入獄，那場法庭崩潰戲，被指是「封神」之作，她大讚劉倬昕演得非常好，亦透露幾年前已認識對方，「佢之前喺娛樂新聞台做訪問有見過，亦見佢成日做軍裝警員行嚟行去，而今次佢飾演好重要嘅角色，重要程度係如果唔係佢，根本唔會有呢套劇，佳導(鍾澍佳)選角亦好有眼光，倬昕亦擺咗好多心機，本身佢已經係一個好叻嘅人，又係運動員又修讀犯罪生心理學，而佢最似『高成彬』就係好 smart，演繹上佢亦有好多嘅諗法。」

陳煒感謝Kent哥「身教」

入行30年，陳煒在2018年憑《宮心計2深宮計》奪得「最受歡迎女角色」，卻跟「最佳女主角」多次擦身而過，而《正義女神》播出後，網民紛紛希望她今次能夠奪得「視后」，問到恨不恨攞獎？她說：「我覺得有呢個遊戲就應該要參與，每一次嘅作品都希望盡力做好，遇到適合自己嘅劇本，我更加開心，信心都大增，而我都好鍾意《正》嘅劇本，希望有機會（得獎）。」從亞視到TVB，陳煒浸淫已久的成熟演技已得大眾肯定，不過她說初時由選美到演員，是一張「白紙」，一竅不通，幸好不同前輩的教導，令她得益不少，當中最印象深刻的前輩是Kent哥（鄭則仕），「同佢合作咗3套戲，由亞視年代到𠵱家，對上一次係《火線下的江湖大佬》，喺佢身上學到好多，加上佢好肯身教，佢會特登做俾你睇，令我成長好多，𠵱家我每部戲出街，佢都會睇完之後俾好多唔同嘅意見，係一位良師益友。」

陳煒冧爆指老公是最強粉絲

談及感情生活，陳煒於2022年與醫生陳國強結婚，婚後依然甜蜜。她坦言當年老公是以誠意打動她，她回憶道：「有一次拍戲時突然休克，成身冇晒力。當時身邊冇乜醫生朋友，我就打俾陳醫生問我嘅狀況，然後佢放lunch時，特登攞藥同買粥送嚟俾我。嗰一刻真係好打動，自己單身咗好多年，突然有人咁樣關心，係好心動。」她更笑言，老公是自己最大的粉絲，所有作品都會追看支持。

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