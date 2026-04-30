姜濤自揭曾虛報學歷只讀到中一 因自卑而說謊陷入崩潰狀態 一夜爆紅後迷失：個人好飄

男團MIRROR人氣王姜濤明天（4月30日）迎來27歲生日，「姜糖」們每年都會為偶像舉行大型應援慶祝活動，「姜家人慈善生日會2026」今晚（4月29日）於啟德體藝館舉行，當晚氣氛熱烈，姜濤除了為粉絲帶來精彩表演，更在活動尾聲進行了長達十分鐘的真情剖白。姜濤首次公開承認自己年少時不懂事的一面，在讀書時期，因性格、身形及種種惡習而人緣欠佳，甚至曾涉及打架、被學校要求留班等經歷。

姜濤認曾虛報學歷只讀到中一

姜濤坦言：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。」他更首次披露，自己其實只讀到中一，而非之前訪問中所說的F.3，因為「覺得好丟架」而選擇了說謊。他憶述當時連F.1的數學都無法應付，人生陷入一片迷惘，只能靠做兼職維生。幸得社工幫助找工作，後來漸漸生性，後來更替他報讀職業學校，令他重拾讀書念頭。

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姜濤首次公開承認年少時不懂事一面

今次「姜家人慈善生日會2026」座無虛席，全場6500名「姜糖」同為偶像姜濤慶祝生日。當晚氣氛熱烈，姜濤除了為粉絲帶來精彩表演，更在活動尾聲進行了長達十分鐘的真情剖白，首次公開承認自己年少時不懂事的一面，一番感人肺腑的自白，讓在場所有粉絲為之動容。姜濤說：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。你哋知唔知我有留班？不過好多人唔知嘅...我其實留咗兩年班，嗰陣時我唔好意思同大家講，我喺以前訪問講過讀到F.3，其實係假嘅！我留咗兩年班，其實我讀到中一㗎啫。我人生最迷惘狀態無書讀，讀書太差，覺得好丟架！你諗F.1嘅嘢幾難，但我讀極讀唔到。」

姜濤報讀職業學校重拾書本

幸好，在姜濤人生最迷惘的時期，一位社工的出現成為了他生命中的重要轉捩點。社工不僅幫助他找工作，更鼓勵他報讀職業學校，讓他重拾書本，再次找到人生的方向。雖然最終學業成績未如理想，但這段經歷讓他學會了不放棄。姜濤坦言最終還是夢想做歌手，曾參加內地比賽，最終參加《全民造星》，他亦不諱言，成名後曾一度迷失，試過打玻璃、鬧人，幸得身邊人及時將他拉回正軌，經歷過後，姜濤希望年長一歲無論做人做事有越來越好表現，鼓勵大家遇難也勿放棄，「姜糖」大叫一齊加油，最後姜濤唱偶像羅志祥的歌《愛不單行》。

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姜濤登場拋壽桃落台群情洶湧

當晚人場的「姜糖」都有立體生日卡和生日應援手幅，大會在正式開場前安排全場「姜糖」玩遊戲熱身，被大會鏡頭捕捉到的「姜糖」要對鏡頭擺甫士影相，大家玩得投入。開騷前熱身環節不斷，「小姜姜」和「小濤濤」出場同全場大玩人浪，之後全場大合唱姜濤歌曲《好得太過分》。一眾舞者出場跳舞為生日會揭序幕，隨後壽星姜濤登場，他首先拋壽桃落台，吸引一班「姜糖」上前搶，當中有簽名壽桃，姜濤提醒「姜糖」小心不要爭，更特意走落台照顧坐在兩邊台側山頂位置的人，司儀見群情洶湧也提醒大家要小心。姜濤還與大家玩遊戲，行貓步擺甫士，由學生造型即場變裝哈利波特，他手拿魔杖自爆屋企都有一支笑言早知帶私伙來，然後再變身火影忍者，他拿飛鏢讓大家影相，笑言不能掉出去否則死得。

姜濤質疑自己是否值得撐

當玩完台上台下隔空合唱合照遊戲，姜濤又同全場玩「姜ADMIN話」，全場「姜糖」都非常聽話跟姜濤指示做不同動作。「小姜姜」和「小濤濤」推巨型生日蛋糕上台，全場大合唱生日歌祝福姜濤。姜濤切生日蛋糕時司儀問他有甚麼想講？他說要想想，切完蛋糕說又老一歲。司儀關心「小姜姜」和「小濤濤」會累叫二人入去休息，姜濤自爆以前都着過這些衫，之後背向台下「姜糖」影全場大合照。姜濤感觸說今年第8年，見到一眾「姜糖」為他搞展覽，會質疑自己是否值得撐？「姜糖」隨即大叫值得。姜濤自覺做得不好，每次出場見到很多粉絲都驚喜，但內心卻自卑，會想要做甚麼令自己更值得撐。姜濤更鼓勵大家脆弱時遇到任何事都勿放棄，坦言自己都想放棄但有大家給正能量，每次生日為他叉電，不愉快時見到大家就叉一次電，令他會努力對得住大家。最後他在唱《追愛狂想》時落台握手，吸引眾多「姜糖」湧上，他笑言大會不知他會落台，叫大家要乖，期間即興跳舞。台上播放啟德主場館幕牆的姜濤生日祝福，姜濤表示想爭取在這裡開騷，全場高呼，又砌出生日祝福燈海「K❤️T 430」為姜濤送上驚喜。