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IT狗2.0｜譚玉瑛去年離巢破格現身ViuTV 演腦退化媽媽騷演技 驚喜附送《閃電傳真機》彩蛋

影視圈
更新時間：23:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-29 HKT

63歲的譚玉瑛，效力TVB長達45年，她主持的兒童節目《430穿梭機》、《閃電傳真機》、《至NET小人類》等，深入民心。譚玉瑛自2025年4月宣布離巢後，其動向一直備受注目。近日她在ViuTV新劇《IT狗2.0》中驚喜亮相，與人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）飾演母子，為觀眾帶來了全新的面貌。譚玉瑛在劇中挑戰飾演一名腦退化症患者，細膩而富有層次的演技，與過去深入民心的「譚玉瑛姐姐」形象形成強烈對比，成功引起網民熱烈討論。

網民指譚玉瑛似邱士縉家姐

譚玉瑛的演出不僅是演技的突破，更成功勾起觀眾的集體回憶。其中一幕譚玉瑛在畫畫，畫的竟是一部有閃電圖案的傳真機，完美呼應了當年《閃電傳真機》的經典，掀起觀眾熱議，但也有網民認為譚玉瑛演邱士縉的媽媽，感覺太過年輕，但其實邱士縉只得35歲，二人飾演母子可說是十分適合。

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譚玉瑛去年膝蓋碎裂要停工休養

譚玉瑛去2月，她曾因趕赴電台工作而不慎在樓梯跌倒，導致膝蓋骨碎裂。當時醫生建議她即時進行手術，但為了不影響兩天後的話劇演出，她毅然決定推遲手術，僅以打石膏的方式固定傷腳，強忍痛楚完成所有工作。這種為工作奮不顧身的敬業態度，令人欽佩。事實上，譚玉瑛的事業路向轉變早有跡可尋。在2025年1月，她已開始與ViuTV合作，主持節目《佛系迎新小隊》。當時曾引起外界猜測她是否離巢，但她其後大方回應，表示與TVB的合約容許她與其他電視台合作，直至4月才宣布正式離巢。

譚玉瑛與男友愛情長跑堅持不婚不育

譚玉瑛與初戀男友周震聲愛情長跑接近四十年，感情穩定，但一直未有結婚。譚玉瑛坦言自己是不婚不育主義者，她見證過太多婚姻的悲歡離合，認為兩個人只要真心相愛，一張婚紙並非維繫感情的必要條件。她更直言：「做人唔係咁開心啫，唔好搞咁多人出嚟。」。如今她已回復自由身，更全面地與ViuTV合作，為觀眾帶來驚喜。

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