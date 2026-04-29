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馮允謙出道15年藉新歌突破自我 戲院包場邀逾百Fans睇MV首播：好威

影視圈
更新時間：22:15 2026-04-29 HKT
發佈時間：22:15 2026-04-29 HKT

「唱作王子」馮允謙（Jay）全新派台廣東歌作品《Break Me Down》上架，MV超有電影感，為隆重其事，他邀請逾百Fans在尖沙咀MCL K11 Art House戲院，一齊欣賞MV首播。之前Jay主演電影《得寵先生》已登上大銀幕，但昨日首次在戲院大銀幕睇自己的MV，而且與Fans一同見證，感覺不一樣的興奮，笑言「好威」：「好開心，好耐無見我啲Fans，第一次同佢哋一齊睇MV，即時聽到佢哋嘅反應。」又笑問：「我有冇演技大爆發？」

馮允謙新歌Dark dark地又有beat

新歌《Break Me Down》由Jay作曲、周耀輝填詞、葉澍暉編曲、周錫漢監製，Jay說：「呢首歌題材有關『重生』，今年係我入行第15年，寫過好多歌，好想有啲突破，發掘自己音樂上有咩好想做而又未做？諗咗好耐就寫咗呢首歌。」新歌將「Jay式曲風」推上另一個境界，他說：「呢首歌dark dark地又有啲beat，寫嘅時候我已經好有畫面，諗定開騷點樣去表演呢首歌，我有好多諗法，大家期待吓！今次MV導演Sheng有好多ideas，故事好有創意，好多嘢想拍，原本要用兩日時間，但我哋縮短為一日拍晒。今次MV故事好特別，我唔只一個角色，係有幾個Jay。個故事跳來跳去，好有趣，可能睇第一次get唔到，唔緊要，keep住睇幾次就get到。」MV中Jay為逃避殺手追捕，走入街市，打翻菜攤又躲入豬肉檔，同時Jay亦是殺手，還有一個Jay被困密室中瘋狂尖叫，加上鬧市飛車和爆破畫面，劇情緊張刺激。

馮允謙畏高照跑天台

今次MV邀請身手敏捷的王靖瑩（Charlie），飾演Jay逃亡時的拍檔，兩人一身戰鬥格打扮，加上臉上的傷妝，非常有型！他們跑到大廈天台樓，還攀上儲水庫的頂層，Charlie大讚風景美麗，周圍高樓大廈很有香港特色，但Jay坦言好驚：「我有畏高，好怕玩過山車嗰啲，但曾經因為工作需要跳降傘，我大嗌唔到，壓住喺入面好辛苦。人哋話玩完一次就會克服，但我唔係，依家仲驚！劇情我哋要跑上天台，跑咗好多次，好彩Charlie有打開排球，以前仲係港隊，有做開運動。」Charlie說：「剛才捉住Jay喺樓梯係咁跑，我好似佢領跑員。」有一幕橫過馬路並跨欄狂奔，第一次跨欄的Charlie表示好興奮，她更有私伙保護裝備，說：「因為今晚有排球練習，所以帶咗護膝，我覺得自己準備得好好，有專業老師教我動作，即學即做，好興奮！」

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