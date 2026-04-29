吳業坤「開口中」促伍富橋先當爸爸 Alvin爆老婆持八支驗孕棒報喜

吳業坤和伍富橋（Alvin）出席「樂施毅行者2026」發布會，兩人拍檔跑步已兩年，形容患難建真情，以往由Alvin太太梁兆楹（Shirley）擔任support team，坤哥笑指Alvin好伙食，但Alvin指太太預產期在10月就不建議她參與，因跑期在11月，BB出世後她要調理身體，坤哥希望太太濱口愛子接棒做support team。

伍富橋將為人父感興奮

Alvin坦言快將當爸大感興奮，不知能否成為稱職爸爸，始終不會百分百準備，但希望會是愛家的好爸爸和好老公，畢竟太太辛苦十月懷胎，生仔或女都無所謂，雖然太太已知，但叫她到baby shower才講，笑言太太得知懷孕時，把8枝驗孕捧放在球拍通知他，他即尖叫：「我做爸爸呀！」激動哭著攬外母親友。另外，Alvin又爆坤哥曾被問幾時做爸爸時口快快講伍富橋做先，結果開口中，笑言可能下月到坤哥。