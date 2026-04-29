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胡諾言陳琪結婚17周年投資有道  住8千萬西貢獨立屋擁至少4物業  內地收租每年進帳60萬

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-29 HKT

48歲的《流行都市》主持胡諾言與51歲的太太陳琪是圈中有名的恩愛夫妻，二人結婚至今已17年，但甜蜜程度有增無減。近日，為慶祝結婚17周年紀念，胡諾言特意送上大束紅玫瑰給愛妻，更雙雙飛往陝西享受二人世界。從他們分享的甜蜜合照可見，二人外表依然非常年輕，完全不像已是三名子女的父母。

陳琪愛情滋潤下的不老童顏

雖然陳琪已經年過半百，但在濃濃的愛情滋潤下，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡。照片中，她手捧老公所送的鮮花，臉上洋溢著如少女般的燦爛笑容，皮膚光滑緊緻，未見明顯皺紋，狀態極佳，恩愛之情實在令人艷羨。

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胡諾言小陳琪3歲

胡諾言與陳琪的愛情始於1999年合作拍攝劇集《九五之尊》，劇中他們飾演姐弟，現實中亦譜出相差3歲的姐弟戀。如今他們的3個仔女，16歲的大女胡芷苓（Jay）及13歲的二女胡芷悠（Jacey）都已亭亭玉立，更遺傳了父母的優良基因，越大越見漂亮。

演藝路平淡投資眼光獨到

雖然二人的演藝事業未算大紅大紫，胡諾言有「專業綠葉」之稱，曾參演《法證先鋒II》、《沖上雲霄》等劇；陳琪亦在《鑒證實錄》及《妙手仁心》等經典劇集中留下身影，但他們從未擔當過主角。然而，這對夫妻卻擁有非凡的生意頭腦和投資眼光。

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胡諾言陳琪擁至少四物業

早年TVB薪酬不高，他們早已另闢財路。胡諾言曾任職地產中介，也投資過小餐館；陳琪則創立過美容品牌，後來更涉足內地網劇製作。真正讓他們資產暴漲的，是他們精準的房地產投資。據指二人目前名下至少有四套房產，其中三套在胡諾言名下，一套歸陳琪。他們一家五口現居的西貢三層獨立屋，面積達二千多平方尺，估價至少高達八千萬港元。

胡諾言陳琪中港置業坐擁億萬資產

除了香港的物業，他們自2017年起便將投資目光轉向大灣區。看準港人北上置業的趨勢，他們在珠海橫琴和深圳前海分別購入了公寓單位。他們專門選擇靠近地鐵口和規劃學區的地段，以「長租短租」結合的模式租給移居內地的香港家庭，每年單是租金收入就高達六十萬，投資眼光極為準確。

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