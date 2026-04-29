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學霸港姐梁嘉莹港大碩士畢業 減肥30磅參選是非不斷 傳嘲諷落選港姐吳芷靖可買「后冠」

影視圈
更新時間：20:30 2026-04-29 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-29 HKT

24歲的2024年港姐亞軍梁嘉莹（Emily），近日她在社交平台上分享喜訊，宣布正式從香港大學經濟及工商管理學院的市場學碩士課程畢業，之後準備返廣州與媽媽慶祝生日，又到免稅店買威士忌送給媽媽做生日禮物。梁嘉莹在帖文中寫道：「港大商學院畢業Plog，離港前充實的一天」，記錄了這個人生重要時刻。自參選以來，梁嘉莹不僅學霸背景一直為人津津樂道，而她當選後更馬上湧現是非，跟四強止步的吳芷靖鬧不和，更有截圖流出。

傳梁嘉莹揶揄落選港姐吳芷靖

梁嘉莹當選2024年港姐亞軍後，網上流出一段疑似她與四強佳麗吳芷靖的訊息對話截圖。截圖中，疑似梁嘉莹的帳號向吳芷靖表示「你等下一年，你家境好」，並言自己「現在紅了，多了很多是非」。此番言論被外界解讀為帶有炫耀及嘲諷意味，引發網民熱議。事後，梁嘉莹在接受訪問時堅決否認曾發表相關言論，試圖平息風波。然而，吳芷靖被傳媒當面問及該對話截圖的真偽，她竟點頭承認，並補充指二人「不算很熟」。吳芷靖的這一舉動，無疑是間接揭穿了梁嘉莹在說謊，令事件再度發酵。

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梁嘉莹自爆驚人減肥血淚史

梁嘉莹在參選時體重僅為121磅，體態完美。但原來，風光背後，她也曾是個「小肥妹」。梁嘉莹早前在社交平台大方分享自己的減肥血淚史，透露體重最高峰時曾達到154磅。她在影片中剖白，自己曾經是個不折不扣的「吃貨」，認為「美食是第一，但把健康和外形擺在最後」。她形容自己「每日睜開眼就喺度諗緊去食咩，瞓覺前都會諗各種美食」，即使有健身習慣，但從不節制飲食，笑言「練一次就要用三餐彌補返畀自己」。直到大學畢業典禮及決定報名參選港姐，這兩個人生中的重要時刻，才讓她下定決心徹底改變，為塑造更完美的自己而努力。

梁嘉莹港大市場學碩士畢業

梁嘉莹在加拿大溫哥華長大，本科畢業於美國紐約帕森斯設計學院。在學期間，她已展現出非凡的設計天賦，曾代表學校參加的封面設計比賽，並勇奪冠軍。充滿愛心的她，更曾遠赴美國及廣州，為不同品牌擔任義務設計師。如今梁嘉莹在港大經濟及工商管理學院的市場學碩士畢業，被網民封為「學霸港姐」，未來可期。

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