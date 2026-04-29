姜濤27歲牛一丨後援會辦慈善生日會「姜糖」風雨不改支持 老虎機袋鼠花籃創意大爆發 場外8米巨型吹氣蛋糕好架勢

4月30日是姜濤的27歲生日，「姜濤香港後援會」為偶像舉行一連串慶祝活動，今日於體藝館舉行「姜家人慈善生日會」，下午四時已經不少「姜糖」在場館外齊集，雖然不時下雨，但仍不減「姜糖」的熱情。

場外8米巨型吹氣蛋糕好架勢。

「姜糖」自製紙製蛋糕

場館一帶可見不少姜濤海報出現，大電視更播放姜濤的照片。館內更設有打卡位，還有多個特式花籃，最特別是氣球製成的「老虎機」和袋鼠，更有「姜糖」特意自製紙製蛋糕帶到現場，並表示用了一晚時間製造，不是用了很多時間。而主場館外，更設有高達8米的大型吹氣生日蛋糕，至於零售館則設有應援餐廳，並提供售賣「姜濤餐」，隨餐送上一張姜濤海報及紙扇。此外，期間限定「Pop up Store」售賣姜濤周邊產品。

航拍大合照受天雨影響延後

姜家人慈善生日會場外的8米高吹氣生日蛋糕由於受天氣影響，一度暫停開放。又因雨勢持續及雷暴警告，大會於傍晚決定延後「航拍大合照環節」至晚上9:30舉行，並提醒粉絲注意安全。