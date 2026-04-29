陳奕迅任草蜢首場嘉賓心繫梅艷芳 當晚星光大道打卡悼念：我們一切都好

陳奕迅（Eason）日前為草蜢的40周年紅館演唱會擔任首場嘉賓，掀起全場高潮。今日凌晨，他於社交網分享了一張在星光大道梅艷芳銅像前的打卡照，並感性寫下對已故一代天后的思念。

草蜢台上追憶梅艷芳

演唱會頭場，草蜢三子蔡一智、蔡一傑、蘇志威公開向已故恩師梅姐致敬。蔡一智在台上追憶40年前梅姐帶著他們踏上紅館舞台，他感觸道：「我們在全世界走了一個大圈，一直堅持到今天已40年，就是想證明當初帶我們來到這裏的人知道，她是眼光獨到。我們3個很想將這個演唱會獻給她，多謝阿梅！」蔡一傑亦感觸謂：「如果今晚阿梅看到，相信最高興的一定是她。」他們的一席話令全場動容。

蔡一傑轉發陳奕迅貼文致謝

而擔任嘉賓的Eason當晚演出後仍心繫梅姐，特意到星光大道打卡，並以英文留言：「我們親愛的Anita，我們一切都好。我們非常想念你。我們依然能從你的音樂中感受到你偉大的精神，這很重要。你一定為草蜢感到非常非常驕傲！他們每晚在紅館都散發著滿滿的活力！我哋一齊玩轉紅館吖～」蔡一傑隨即轉發，感激表示：「陳奕迅真係好多謝你，你真係好有心。」