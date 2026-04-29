IT狗2.0丨疑影射「試當真」NFT掠水 游學修發文炮轟反遭網民圍剿 嬲到刪除Threads

ViuTV劇集《IT狗2.0》於周一（4月27日）首播，故事延續paypayduck在初創界的熱血傳奇，「阿信」凌文龍率領Bornhub原班人馬強勢回歸，向更高難度挑戰，全面進軍 NFT、元宇宙、Web3、人工智能(AI) 等尖端科技領域。劇集播出後，網上有不少迴響，有觀眾認為成功延續了首季「荒誕且貼地」的諷刺風格。

游學修在Threads發文炮轟被抺黑

曾經創立網台「試當真」的游學修日前在Threads發文炮轟：「其實我哋被人抺黑咗咁多年，到而家都仲有人隨手掉低一句『cap水呃錢』不問因由，你base on不實形象去玩影射，上季已經冇出聲，公道咩？」游學修的留言在網上惹來不少聲音，但幾乎一面倒負如潮：「今次真係幫唔落。 如果咁小氣， 他們玩二創咁多年， 應該都好多人嬲咗了！」結果游學修將Threads移除。當然亦有人撐游學修：「師兄公道啲啦，講到拍電影，又信狗，都唔係影射佢？會唔會太無賴。」、「發洩完，又要承受咁多聲音，咁多情緒，點解唔可以delete？定係真係想佢頂唔順？登出呢？保護自己、保護其他人，又話鬼，咁你哋想佢點呢？」

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《IT狗2.0》首集掀動了游學修的神經

在《IT狗2.0》首集，凌文龍飾演的「葉念信」由萬人景仰的「香港希望」跌落神壇，淪為人人喊打的「信狗」，甚至在參與Ted Talk演講分享成功案例時，意外遭遇血光之災，因劇情緊貼現實，完美諷刺近年香港的科技騙局同初創公司亂象而成為網熱話，結果亦掀動了游學修的神經，在Threads發文炮轟，想不到竟然反被網民狙擊，搞到游學修嬲爆地將Threads移除。有人說：「其實小事到極點，係佢成日忍唔到，舊修又出返嚟。何況套劇又唔係懷住惡意去影射，如果下下都著燈，往後點搞？ del threads抖抖好事嚟。」、「咁修畀Viu抽水應該真係對佢影響幾大。」、「IG直接無咗threads嘅傳送門，應該係堅刪咗。」、「情緒控制得太差。」

「試當真」曾在2022年推出NFT項目

游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」曾在 2022年4月推出了名為「NTR」的 NFT 項目。這個項目發行了6000個NFT，每個定價為0.2ETH （約港幣 $4800），持有者將有四大好處，包括試當真每月把精選影片搬到戲院，由演員親身謝票，只有NTR人士才可獨家報名；持NTR人士可優先購得舞台劇VIP門票；NTR人士可參與「藝員訓練班」選秀工作；以及可在電影留下名字及出席獨家首映禮，這個NFT項目引起了廣泛的爭議，不少網民批評試當真是「掠水」或「搵笨」，因為NFT只是影片cap圖，如果6000個NFT全數賣出，試當真可袋逾2880萬，游學修曾連日開Live解答網民疑問，坦言他們是為了錢，並稱NFT模式可以令他們更直接得到大家的支持，認為有錢就會有成本就有機會，可惜仍有網民不賣帳：「又CAP水！」、「幾張CAP圖賺幾千萬。」

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