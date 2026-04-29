尹光開腔解密羅志祥方力申「撞海報」抄襲風波：冇話邊個抄邊個 做幾十年睇化晒

尹光將於05月19日在香港文化中心音樂廳舉辦尹光《爆笑勁歌晒冷》演唱會2026。今日尹光到新城宣傳新歌《你阿爸的無常宇宙》。他表示，將於演唱會舉行前4至5日才閉關，因他5月11日進行綵排，5月15日到紅館捧方力申（小方）場，之後便閉關，問他會否上小方舞台演出？他說：「小方叫我棒場，我會送花籃，屆時欣賞他的演出不會上台。」

尹光明白不同年代有不同說法

由於尹光的2023年演唱會藍底螢粉紅西裝造型的海報，先後出現小方及小豬（羅志祥）的演唱會海報設計風格十分相似，小豬發現後，在演唱會記者會上宣布更換新海報。尹光力撐小方不是抄襲，只因自己的服裝師與小方是同一人而已，至於小豬方面，他說：「沒所謂誰抄襲誰，人家覺得是抄，但不是我說的，事實我早在2023年着過那套粉紅色服裝，若2023年之前有人這樣着過便會說我抄襲，（你是Icon？）相機咩？（開心嗎？）沒有特別開心，已經做了幾十年什麼也看化了，人家的口你不能掩着，有人讚你有人彈你，讚你不要開心，彈你不要傷心，便不會有事。」他有感而發表示被人踩多個讚，：「我70年出來唱新歌，人家說我的歌鹹濕、草根、踩界，真的不開心，現在已經是50多年後，大家便讚我的歌，同一樣的歌現在拿來讚，同一句說話可以說你衰也可以是好的，同是幾個字，以前說你『衰到貼地』，現在說你『很貼地』，真是相差很遠，不同年代有不同說法，什麼也看化了現在的心態開心了很多。」

老婆幫手處理戰衣

問到演唱會上會否穿上代表性的粉紅色套裝上台？他指服裝還未試身，所以不知道，加上文化中心演出較為簡單，屆時鍾意穿什麼也可以，老婆會幫他處理好。

