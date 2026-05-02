ViuTV Chill Club頒獎禮2026懶人包｜5.3亞博舉行 鄧麗欣炎明熹MIRROR任表演嘉賓 即睇入圍名單

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》即將盛大舉行！本屆頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，樂壇年度成績表將於2026年5月3日晚上7點30分揭曉。從星光熠熠的表演嘉賓到競爭激烈的年度歌手獎項，《星島頭條》為您整合所有必看資訊，包括舉行日期、直播詳情、完整的入圍名單及官方網站，讓您全面掌握這場樂壇派對的每一個精彩瞬間！

Chill Club頒獎禮2026舉行詳情

Chill Club頒獎禮2026表演嘉賓名單

Chill Club頒獎禮2026年度男歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度女歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度組合入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度樂隊入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度唱作歌手入圍名單

Chill Club頒獎禮2026年度新人入圍名單

Chill Club頒獎禮2026官方網站

活動名稱：《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》

舉行日期：2026年5月3日（星期日）

舉行時間：晚上7時30分

舉行地點：亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）8號及10號展館

直播平台：ViuTV（99台）、ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式

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本年度的表演嘉賓陣容鼎盛，主辦方邀請了多位本地及海外人氣歌手助陣，包括台灣歌手周湯豪（Nickthereal）及本地天團MIRROR成員。表演名單仍在陸續公佈，勢必為觀眾帶來連場驚喜！

Chill Club頒獎禮2026已公佈表演單位：

廿四味、Alton 王智德@MIRROR、Anson Lo 盧瀚霆@MIRROR、Anson Kong 江𤒹生@MIRROR、Cath 黃妍、陳健安、CY 陳宗澤、Edan 呂爵安@MIRROR、Edwin Tong、Gigi 炎明熹、許志安、IdG Bubbles / 偶像女生、艾粒、JACE 陳凱詠、Jacky Fan 范卓賢、Jer 柳應廷@MIRROR、姜濤@MIRROR、MARF 邱彥筒@COLLAR、MC 張天賦、MIRROR、周湯豪 NICKTHEREAL、REGENT 林暐竣、Stephy 鄧麗欣、TELLER、WINKA 陳泳伽@COLLAR、Winky 黃健怡、ZPOT

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Chill Club頒獎禮2026年度獎項完整入圍名單

公眾投票現已結束，各大獎項競爭激烈，以下為各主要獎項的完整入圍名單：

姜濤、張繼聰、陳健安、Michael C、Jeffrey Ngai 魏浚笙、洪嘉豪、Lagchun 力臻、張家輝、Yan Ting 周殷廷、Gareth.T 湯令山、尹光、布志綸 Alan、Manson 張進翹、謝霆鋒、BILLY CHOI、Bernard Chan、Stanley 邱士縉、洪卓立、REGENT 林暐竣、Anson Kong 江𤒹生、Jacky Fan 范卓賢、許廷鏗、Tyson Yoshi、Gordon Flanders、Andy 黎展峯、Aiden 洪助昇、Fatboy（梁業）、JNYBeatz、Jer 柳應廷、Ian 陳卓賢、Dark 黃明德、CY 陳宗澤、Kenny 關智斌、林奕匡、Jeremy 李駿傑、Anson Lo 盧瀚霆、林家謙、Jay Fung 馮允謙、193 郭嘉駿、Jason 陳柏宇、小肥、梁釗峰、Edan 呂爵安、Lewsz、胡子彤、Mayao 馬天佑、Young Hysan、Arvin 曾傲棐、MC 張天賦、林峯、CotaBoii、安俊豪、Teddy Fan

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曾樂彤、黃妍、泳兒、謝安琪、Gigi 炎明熹、Kiri T、Serrini、WINKA 陳泳伽、謝雅兒、moon tang、WinWin 楊安妮、sica、方皓玟、Jaime 張天穎、麗英、陳蕾、Cloud 雲浩影、AGA 江海迦、JACE 陳凱詠、Stephy 鄧麗欣、Gin Lee 李幸倪、Irene 林芊瑩、Winky 黃健怡、Feanna 黃淑蔓、MARF 邱彥筒、Nancy Kwai 歸綽嶢、Kelly 陳慧琳、洪心怡、Mischa 葉巧琳、張蔓莎、許靖韻、林愷鈴 Ashley、鄧小巧

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COLLAR、MIRROR、SENZA A Cappella、VIVA、ALITZ、IdG Bubbles、MATCH、Honey Punch、雷同二友

Chill Club頒獎禮2026年度組合提名名單

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Dear Jane、ToNick、SULIS、Pandora、FYP、The Hertz、ROVER、Nowhere Boys、Yellow! 野佬、RubberBand、The Lemon Ones、Zpecial、PER SE、晚安莉莉、Cozy Syndrome

Chill Club頒獎禮2026 年度樂隊提名名單

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Kiri T、Jay Fung 馮允謙、Young Hysan、BILLY CHOI、MATCH、Winky 黃健怡、JACE 陳凱詠、Tyson Yoshi、林愷鈴 Ashley、Jaime 張天穎、方皓玟、Gareth.T 湯令山、Nowhere Boys、周國賢、布志綸 Alan、何家銘、JNYBeatz、Edwin Tong、The Hertz、193 郭嘉駿、Manson 張進翹、吳林峰、林奕匡、Stephy 鄧麗欣、張繼聰、Teddy Fan、Michael C、AGA 江海迦、Lagchun 力臻、小塵埃 Lil' Ashes、Pandora、Delta T、鄧小巧、林家謙、CotaBoii、洪嘉豪、Ian 陳卓賢、謝霆鋒、SULIS、Bernard Chan、REGENT 林暐竣、ToNick、許廷鏗、RubberBand、陳蕾、張蔓莎、Mischa 葉巧琳、黃妍、Yan Ting 周殷廷、李拾壹、Gordon Flanders、PER SE、Dark 黃明德、曾樂彤、謝芊彤、Edan 呂爵安、The Lemon Ones、ROVER、Serrini、Jacky Fan 范卓賢

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新人男歌手：

Caleb 梁崇希、老虎歌皇、Edwin Tong、冰島 David Mak、張家希 Jon Jon、Neal 范浩賢、羅樂、Chris 湯君耀、Hayson 郭澧羲、Allan 陳肇麟、REGENT 林暐竣、旨呈

Chill Club頒獎禮2026 年度新人男歌手提名名單

新人女歌手：

Tani 湯盈、洪心怡、Vivian Lai、DAY 許軼、Amy Lo、Scarlett 鍾熙彤、JAC DAI、表妹 Mona、Maho、RIIANA、JESS SIN 冼婉雯、Melody 胡樂彤、柯驛誼、Dale、Kyile C 鄭杞瑤

Chill Club頒獎禮2026 年度新人女歌手提名名單

新人組合：

FYP、晚安莉莉、ALITZ、ZPOT、One Take-off、Honey Punch、IdG Bubbles、The Lemon Ones

Chill Club頒獎禮2026 年度新人組合提名名單

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想了解更多關於《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》的最新消息及完整資訊，請瀏覽ViuTV設立的官方網站。

官網網址：https://chillclub.viu.tv/singers

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