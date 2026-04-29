車銀優逃稅醜聞後首現軍樂隊表演勁頹 Netflix重頭劇《超能路人甲》如期上架

韓國「臉蛋天才」車銀優雖已於7月入伍，但今年1月卻鬧出「逃稅200億韓圜（約1億港元）」爭議，形象插水。他於本月8日發文，再次就其疏忽欠稅而公開道歉，並透露已全數補繳欠交稅款，事件已暫告一段落。隨着風波漸漸平息，今日（29日）網上亦流出車銀優最新照片和片段，再度引發熱議。

車銀優得網民支持

事緣正在軍樂隊服役的車銀優於23日在軍樂隊活動中登台表演，而當晚其演出片段、照片今日就在社交平台上瘋傳。圖中可見車銀優穿上筆挺西裝，手持咪高峰，在樂團成員中間敬禮，並以沉穩而莊重的氣質吸引了觀眾的目光。雖然在經歷數個月以來的輿論壓力和軍中操練後，車銀優似乎略現疲態，但依然保持帥氣臉容與身姿，韓國網民看過其近照後，紛紛留言道：「他穿軍裝還是西裝都很帥」、「他因為服役看起來有點疲憊，但帥氣依舊不減」。

車銀優是「獵巫行動」犧牲者？

也許在車銀優在月初發長文道歉並補繳欠稅後，已獲部分網民原諒。他在文中表示：「我尊重國稅局的調查程序和結果，並將嚴格反省自身行為，確保今後不再發生類似事件。」他補充道：「對於我監管不力的部分，我願承擔全部責任，絕不會以任何理由逃避責任。」又指經國稅局確認後，已全數補繳欠稅130億韓圜（約6,864萬港元）。在他再三致歉後，雖然這次其軍樂隊活動曝光一事，仍惹來不少網民留言諷刺，但亦有人開始反指傳媒報道只集中向欠稅藝人進行「獵巫」，卻未有督促當局堵塞漏洞，以減少欠稅或逃稅。

車銀優退役後前途堪虞？

此外，車銀優有份參演的Netflix新劇《超能路人甲》亦將於5月15日上線。Netflix近日公開劇照，亦未有避開曾惹出逃稅風波的車銀優，照樣發布他的劇照。看來行內人並未有意趕盡殺絕，他退役後未必如傳媒預測所指般「前途堪虞」。