阿Sa蔡卓妍結婚丨與林俊賢Elvis三月已在泰國秘婚？婚禮細節曝光 容祖兒關智斌與密友齊見證

43歲阿Sa蔡卓妍昨日（28日）在無預警下宣布與健身教練林俊賢Elvis結婚，其後《星島頭條》曾收到獨家消息，蔡卓妍與健身教練男友林俊賢（Elvis）的婚禮在泰國舉行兼已有一段時間，經理人霍汶希（Mani）亦表示蔡卓妍在摯愛親朋的見證下完成人生大事，但對婚禮細節則不便透露。

阿Sa蔡卓妍結婚疑在3月份舉行

阿Sa蔡卓妍和林俊賢Elvis結婚消息傳出後，隨即有網民在Threads發文並貼上一段關智斌的「高富帥」密友Edwin在3月份於泰國慶祝生日影片並說：「原來上個月Edwin同埋Kenny去泰國係去參加阿sa嘅秘密婚禮！大家仲一齊慶祝咗edwin生日， Joey同另一半當時都有俾fans影到喺泰國。大家都好sweet。」

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容祖兒亦被人拍到身在泰國

其實在3月份曾有一段關智斌「高富帥」密友Edwin生日短片流傳，當時有網民稱：「Kenny又陪住佢去泰國慶生，兩個人黐得好埋， 記住開聲聽啦，開頭第一句即係Kenny把聲，佢得手手出鏡，聽聲仲有阿sa都喺度。」除了阿sa蔡卓妍外，容祖兒亦被人拍到身在泰國的相片，原來當時大家是出席阿Sa蔡卓妍和林俊賢Elvis的婚禮，期間又為Edwin慶祝生日，Edwin亦有留言恭喜阿Sa蔡卓妍：「要永遠牽手，forever喜喜喜，Congrats！」

林俊賢婚後笑言要勤力工作

昨日《星島頭條》亦獨家直擊林俊賢由健身室前往附近銀行，逗留半小時才出來，見到記者上前拍照，他一臉錯愕，聽到記者講恭喜，他不知所措帶笑揮手想避開鏡頭，當記者提到終於與蔡卓妍拉埋天窗，他連聲講多謝立即折返銀行，相隔十分鐘後才出來並登上電召車，禮貌向記者表示不慣面對很多人講話，追問到婚禮詳情，他也只連聲講多謝，沒透露婚禮和蜜月地點等細節，問到新婚即開工是否要努力搵錢養老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作。

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