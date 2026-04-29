蔡思貝考慮自組公司：要一步一步來 盼跟王家衛張艾嘉合作 戥李佳芯挑戰山口智子角色高興

蔡思貝昨晚（28日）身穿旗袍現身電影《穿PRADA的惡魔2》首映禮，她表示想帶出中國風時尚，該片是兒時最愛電影之一。談到早前到尼泊爾參與探訪活動，她表示到訪了七日，本身有助養三個小朋友，經過今次探訪亦助養了一個家庭，最印象深刻是當地女孩童婚，只有十歲就嫁人，因為只想父母開心就綴學嫁人，自己聽到也感無奈。離巢後的她，問到是否更多空間做慈善工作？她坦言現在最佳時機做慈善。

蔡思貝未知電影《女足》上映日期

提到另一視后李佳芯離巢後，將會為ViuTV翻拍自日本經典神劇《悠長假期》挑戰山口智子角色。蔡思貝坦言有留意，又認為演員有不同劇緣，也戥對方高興。談到可有其他公司跟她招手，她表示有電影、舞台劇洽談中，又笑言早前出席導演會春茗，希望日後有機會在台上跟各導演分享自己電話。問到她可會考慮自組公司，她坦言也有這個想法，但要一步一步來，希望靠自己營運公司，將來也想在影壇發展，最想跟王家衛和張艾嘉合作。至於有份演出電影《女足》，她表示未知何時上映等通知。