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邱士縉未婚妻Alina巴黎歎高級菜誤訂19人枱變「包場」 認大頭蝦︰婚戒買平啲

影視圈
更新時間：12:14 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:14 2026-04-29 HKT

MIRROR成員邱士縉（Stanley）未婚妻李炘頤（Alina）出席電影《穿PRADA的惡魔2》首映禮（28日），Alina對於早前在社交網訴說旅行蝦碌事，與3位友人於巴黎享用一頓高級Fine Dining，豈料到達餐廳後，原來她誤訂了19個人，而賬單顯示930歐羅 （9300港元），最後收到email多收875歐羅 （8750港元）。

邱士縉未婚妻李炘頤買平婚戒因為呢個原因

Alina認衰，笑稱那一刻成個人震晒，就當是送給自己生日派對。談到未婚夫邱士縉得知她發生蝦碌事，有何反應？她說：「佢話『又係咁呀』！」指毋需對方畀錢，兩人財政獨立。談到年底舉行婚禮，問準備情況如何？她笑說︰「發現未買結婚戒指！我好蝦碌擔心遺失，會買平一點，而姊妹團有6人。」

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