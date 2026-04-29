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「玄學天后」雲文子預言蔡卓妍今年「雙喜臨門」奇門遁甲見有開枝散葉先兆 建議兩公婆6月往西行助運程

影視圈
更新時間：06:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-29 HKT

「玄學天后」雲文子師傅昨天到澳門出席英國殿堂級品牌Vivienne Westwood的「她和她的珠寶展」品牌珠寶展開幕，席間跟已故「西太后」老公Andreas Kronthaler、嘉賓韓國女團i-dle成員曹薇娟（MIYEON）及盧瀚霆（Anson Lo）等合照，她指當了品牌風水師20多年，故也有幫忙去籌備及給予意見。

雲文子指阿Sa夾正好日公布喜訊 

提到蔡卓妍(阿Sa)突公布結婚消息，雲文子表示有留意，也大讚昨日是好日：「簡直係好日公布喜訊，又有咁大嘅盛會又喺同日舉行，呢個日子同時間我係擇過，所以一定係好日！」她又指選在昨日去公布婚事，覺得很有機會是「雙喜臨門」：「預計今年都有其他唔錯嘅喜訊會發生，如果今年有咗嘅話對佢兩個嘅感情同事業運都會係更加好，一係旺丁，一係旺財！」而她又建議阿Sa和老公6月往西行或去旅行，因為西邊今年旺他們，至於問到兩人在臉相方面是否很夾？她坦言因為很替兩人開心，所以也幫他們看了奇門遁甲，看到他們有開枝散葉的預兆，若兩人今年能結婚又有小朋友，對兩人往後的運程有幫助。

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