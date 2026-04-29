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目黑蓮為《幕府將軍》留長髮 雨中現身首映獲380粉絲撐傘應援

影視圈
更新時間：00:46 2026-04-29 HKT
發佈時間：00:46 2026-04-29 HKT

日本人氣男團Snow Man主將目黑蓮自1月起在加拿大拍攝美劇《幕府將軍》第2季，前日他短暫返回日本，出席主演電影《坂本日常》的東京首映，導演福田雄一帶領目黑蓮、北村匠海、高橋文哉、橫田真悠、渡邊圭祐、八木勇征、生見愛瑠等人亮相，現場下着雨，卻無阻380名粉絲興奮見偶像。

目黑蓮演140公斤「肥佬坂本」

目黑蓮以一頭及肩中長髮示人，並撐着傘走到室外會場，粉絲大叫他的名字，又大讚他靚仔。雨下了一小時終停下來，之後目黑指着天空說，「出現了彩虹！沒想到奇蹟讓我露出驚訝的表情。」他再稱很高興終於能把作品送到大家面前，所以從加拿大回來了！」目黑蓮為演140公斤的「肥佬坂本」，每次花4小時化妝，高橋文哉搞笑指：「目黑先生在片場完全不坐下來。」

目黑蓮每日花4小時化妝

目黑蓮表示：「幾乎都是化了特殊化妝拍攝。偶爾以瘦弱的坂本演出，工作人員看到瘦的我感到害羞，對於胖的我會說更多話。」在戲中飾演目黑蓮老婆的女星上戶彩，雖然沒有出席首映，但她近日為雜誌拍攝寫真，散發青春氣息。

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