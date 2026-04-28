廿四味李凱賢爆粗力撐麥浚龍 失落金像導演獎：激X氣 周汶錡「未甩難」陪兒子讀中文書 見蔡一傑康復台上跳唱有正能量

組合廿四味成員李凱賢(Brian)早前在金像獎紅地毯給麥浚龍聽一段祝福片惹對方笑，今日Brian出席時裝騷時透露，當時只是同麥浚龍講一定獲導演獎，對於麥浚龍失落導演獎，他不禁爆粗指「激X氣」，不過電影都獲其他6個獎，他笑指麥浚龍甚少講粗口，但自己對男或女，對任何人都一樣照爆粗，但對前輩就會收歛些，可能用生果代替粗口。Brian透露會約麥浚龍慶祝，並邀對方上自己的拍片頻道帶對方去食好嘢，笑言會着兩條褲去食，好難着三條褲。

周汶錡見蔡一傑康復感開心

周汶錡(Kathy)出席時裝騷，談到一直留意新一代時裝設計師不斷創新，很多香港設計師在歐洲發展成功。對於蔡一傑在草蜢演唱會公布患腦癌生死過程，周汶錡看到傑仔在台上又唱又跳好有正能量，為他回復狀態開心。

周汶錡提高10歲兒子文化水平

早前復活節假期陪兒子旅行，周汶錡笑指兒子雖已10歲但她還未甩難，因升中跳入另一境界，笑言要陪兒子看中文書和歷史書，也提高了個人文化水平，但兒子是英文較好，因此不時逼兒子多講廣東話。