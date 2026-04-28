朴寶英來港首出席品牌活動 廣東話打招呼冧爆粉絲 新劇《賭金》明日上線 出道20年第一次「黑化」轉型

韓國女星朴寶英來港偕MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）現身尖沙咀出席時尚品牌活動，她現身即以廣東話跟大家打招呼說：「大家好，我係朴寶英。」過往她來港大多數是出席電影相關的活動，這是她首次出席品牌活動，她表示看到有這麼多人到場支持感到很開心。

《賭金》顛覆大眾對她的印象

她的新劇《賭金》明日正式上線，飾演的角色「金熙珠」是她出道20年來首度「黑化」，顛覆大眾對她的印象，對於這次轉型，她表示，之前演的大多是開朗的角色，但也想試多些不同類型作品，自己亦很期待，希望大家多關注明天上線的這部劇。

朴寶英與好友李光洙劇中對立

同劇還有多年好友李光洙參與演出，雖然私下交情深厚，但劇中卻成為彼此試探、各懷心思的對立角色？她表示，彼此是好友，即使有這種強烈反差，大家都是在很舒服的狀態拍攝，希望大家也會感到非常有趣。

