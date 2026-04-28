葉璇父親癌逝爆紅顏知己爭產？怒轟「保母」奪祖墳地契 與繼母齊打官司誓討公道

46歲前華姐冠軍兼金像獎最佳女配角葉璇，去年傳出父親因胰臟癌病逝後，鬧出爭產風波。葉璇近日接受傳媒訪問時，透露父親生前的一位「保母」，將祖墳地契據為己有，導致亡父未能入土為安。

葉璇盼將父親入土為安

葉璇透露在父親離世後，才得悉其身家豐厚，沒料到父親生前實為紅顏知己的「保母」，竟施計將父親的一半身家轉走，連同葉家祖墳的地契亦佔據，而且反控告葉璇及其繼母爭奪餘下遺產。葉璇認為損失遺產並不是最心痛，而且父親的骨灰至今仍然未能安葬，葉璇只想早日將亡父與爺爺葬埋一齊。

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葉璇停工照顧病父

葉璇提到父親年前患癌，當時得悉爸爸因腹痛持續40多天，有感不妙，而送父親入醫院接受檢查，最終揭發患胰臟癌，葉璇即停下所有工作，安排爸爸來香港治療，並陪伴左右。葉璇哽咽憶述與父親生活點滴，陪伴治病的日子，令到彼此加深了解。

葉璇曾在直播中爆料，指負責照顧父親的「保母」爭家產，又不斷詆毀自己。葉璇感到最荒謬，是父親與繼母未有離婚，在法律上繼母才是有權繼承遺產的合法配偶，因此對「保母」的行徑，認為是對方讀書不多，加上對是法律文盲又貪心，才會鬧出爭產風波，她只是為繼母感到不值。

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葉璇表示最近忙於為遺產打官司，因已進入司法程序，所以不可以透露詳情，但因父親與繼母仍是合法夫妻，所以好有信心取遺產。葉璇又透露父親臨終前已交代後事，給予她不少東西，不過因繼母與弟弟被人離間，所以葉璇打艋只留下有紀念價值的物品，其他分予繼母與弟弟，包括載父親去覆診的殘車，一家人亦因今次事件，關係變得緊密。

葉璇小時候父母離異

葉璇在杭州出世，小時候父母離異，約10歲時隨父親到美國紐約生活，雙親其後各自再婚，並再誕下兒子。葉璇的父親其後由紐約返回杭州做生意，而葉璇於威爾斯利學院（Wellesley College）政治學畢業後，1999年代表美國紐約來港參加《國際華裔小姐競選》，奪得冠軍暨「最具古典美態獎」，並留在娛樂圈發展。

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