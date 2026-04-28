呂爵安自揭早已有心理預備演《悠長假期》木村角色惹兩極評語 「麻雀腳」柳應廷兩度跟蔡卓妍打牌 爆閃婚消息零風聲

呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)今日出席品牌活動，席間二人首次遇上同場的韓星朴寶英，Jer大讚她真人非常靚女，過往也有看她所拍的劇集。Edan也曾拍過韓劇，他可有請教朴寶英？他說：「我不敢當，只跟她以英文打招呼。」

呂爵安完全理解大家反應

早前公布了Edan參演劇集《悠長假期》將飾演木村拓哉的角色，即時掀起全城熱議，引來網民有讚有彈兩極化的評語？Edan大方表示，絕對有留意，亦早有這預備：「收到這消息時，我與大家一樣那麼大的反應，完全明白大家，我巳預備了大家有這種反應也是正常，因為此劇集是人們心目中的神劇又或是大家心目中很多回憶、意義和成長，還有原本那個是木村拓哉，要我演木村拓哉！所以完全理解大家的反應。」另方面他又覺得很有趣，他收到消息接拍劇時，自己即時上網收看原劇，當時該劇集收看排名第四位，但發覺現在已升上第二位：「好作品因這件事令大家去看原版，這是好事。」

呂爵安化壓力為動力

問到開拍前已經多輿論，拍攝時會添上壓力？Edan表明，已經完全做好了心理準備，暫時未有不開心及壓力，因他完全明白大家的反應，現在大環境欠佳，作為一個演員要遇上好劇本，有拍攝機會及有好劇本機會也很難，作為演員只管做好角色，自己的責任就是盡力做，反而變成一個動力。

呂爵安柳應廷恭喜阿Sa結婚

另外，Edan與Jer是蔡卓妍（阿Sa）的麻雀腳，對於阿Sa在社交平台公布婚訊，二人也是剛剛從新聞上得知消息，表示非常驚喜，異口同聲恭喜阿Sa，向她送上祝福。Jer笑指，事前完全收不到消息，與阿Sa打個兩次麻雀，對上一次已經是一年前的事，Edan則稱，只在麻雀聚會見過阿Sa，但未有機會正式同枱打麻雀。

柳應廷未聞姜濤參加內地綜藝《國粵無雙》

至於有傳隊友姜濤成為MIRROR第一人，參加內地綜藝《國粵無雙》，Jer表示未聽過這件事，問他們想不想參與內地節目？Edan卻指自己不認識、不了解，只管集中做好自己手上表演和歌唱工作。

呂爵安柳應廷盼給予阿Mo空間

對於因MIRROR演唱會紅館意外事件嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，陪伴復康的Mo爸李盛林牧師日前病逝，Edan和Jer從新聞得悉消息，感到非常錯愕，希望向李家致以慰問，問到MIRROR可會透過公司向阿Mo送上關心？Edan表示：「暫時沒有做任何行動，始終是一件好大的事、好傷心的事。」Jer也說：「我覺得應該給予阿Mo空間和時間會比較好。」

