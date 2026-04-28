正義女神結局篇｜「方官」李成昌演技封神 入行47年揭秘 曾為一原因拒王維基挖角

在TVB劇集《正義女神》今周已經進入結局篇，隨着「高成彬」劉倬昕壓軸回歸，捲入「張景翔」馮皓揚被殺案中，將劇情推向另一個高潮位。今次一眾新生代演員的演出，贏得外界的讚賞，但老戲骨的表現，同樣亦不可忽視，繼許紹雄父子和解戲的神級演技後，飾演「方官」李成昌近日受到網民追捧。

「方官」李成昌舌戰「言惠知」佘詩曼令人讚嘆

「方官」李成昌因「言惠知」佘詩曼律政司（DOJ）施壓，與「洪思義」許紹雄舌戰的一幕，被網民力讚是李成昌的個人表演騷，李成昌將「方官」的強勢與不容侵犯的威嚴氣場全開，與「洪思義」許紹雄的嬉皮笑臉態度，勢均力敵，整個場口戲勢逼人，實在令人睇得過癮。在第22集上「方官」李成昌和「言惠知」佘詩曼的同樣令人讚嘆。

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李成昌一出場被網民斷言係奸

入行逾40年的李成昌以往塑造過無數經典反派角色，最擅長將那種表面客氣、實則心狠手辣的特質演活，他曾稱從來未擔心因此被定型或者被觀眾唾罵，反覺得演奸角更易被觀眾記得。今次李成昌飾演的「方官」，當日一出場被網民斷言：「呢個方官肯定係奸嘅！」搞到李成昌忍不住為自己「平反」：「今次好正呀，我第一次做大法官，唔好成日要我做奸㗎！一個咁高權力嘅法官，最後做出咁嘅決定，改變咗好多嘢。」「言惠知」佘詩曼為繼女「邱天雪」樂珈嘉四出搵證據，希望為繼女脫罪，案中的關鍵真相，竟與「方官」李成昌有關。

「方官」李成昌期待審訊的來臨

「方官」李成昌在出庭中講出在30多年前魏榮晉殺妻案，原來當年有份參與這宗案件的，正正就是這次謀殺案的相關人物，包括警司「陳本樹」林溥來、律政司副刑事檢控專員「崔嘉智」何啟南與及「張品威」都牽涉其中，所有線索都為了掩飾他們在30年前的過失，不惜合謀隱藏證據，犧牲一名無辜的少女。這宗錯審案件像大山一樣壓在「方官」李成昌的心中，他直言是人生中最大的遺憾與污點，他一直期待審訊的來臨，結果「方官」李成昌退休離開司法界。不少人留言：「第一次看你做好人，感人啊！」、「沒做過好人。」、「我覺得方官做得好，現實有冇呢種好官咧？！昌哥加油！」、「如果最後一集你内心掙扎多一陣就好了。」、「看多了你演壞人，沒到後面總覺得得你是甚麼深藏不露的壞人。」

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李成昌入行47年揭秘

李成昌1979年加入TVB後，在1981年因劇集《烽火飛花》演抗日學生獲曾勵珍青睞招入處境劇《香港81》飾演「康仔」， 一做就做了五年：「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係歸功於「康仔」。」不過李成昌因處境劇收檔而陷入令超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」幸好監製潘嘉德在1988年起用他於《旭日背後》夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路，「嗰陣有年幾係有啲驚畀人淘汰，德哥問我介唔介意做重嘅奸角，有人搵我已經開心，仲介意？」李成昌坦言演奸角沒難度，反而最怕演接吻戲：「強姦同接吻戲都好麻煩，咁耐都係拍過兩、三次錫戲，真係好怕！怕女士話你抽水，真係唔知點演，做乜要錫呢？要有感情先錫嘛，又唔知對手開唔開心，靚仔kiss就好啫，同李成昌喎，唉！」李成昌90年代入行至今一直留守TVB，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽：「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都畀夠我，早知我開價高啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」