關楚耀北京撞正兩大偶像 與網球傳奇阿加斯同台食飯 孖匹克球一哥Ben Johns行古廟

關楚耀（Kelvin）一向是匹克球（Pickle Ball）狂熱分子，早前到北京參加比賽，順道跟當地球手交流，竟有幸跟男子網球傳奇阿加斯同台食飯，還跟匹克球世界一哥Ben Johns去行古廟，難怪Kelvin自認如小粉絲般感覺好夢幻。

Kelvin跟匹克球界世界一哥Ben行古廟

Kelvin除了在香港投資開設匹克球場外，還積極參加比賽，今次有機會去到北京一個奧運曾經舉辦過賽事的鑽石球場同一班球星打波切磋球技，期間見到阿加斯（Andre Agassi），他興奮表示︰「細個時睇網球比賽喺電視上見到嘅球星，竟然可以坐喺我側邊一齊食北京填鴨，我仲教佢點樣食同斟茶俾佢，話畀佢知呢啲Chinese Tea，阿加斯好Nice，我話想同佢影相，佢立即話冇問題，我仲攞啲球拍俾佢簽名。」此外，Kelvin更有機會跟匹克球界世界一哥Ben Johns及世界級球員Tyson Mcguffin一齊行古廟，還向他們介紹中國人一些特別習俗，又帶他們去將一些祝福語掛上樹，好像香港許願樹般，大家一齊玩吓影吓相十分開心。

Kelvin為東京賽事積極操練備戰

此行Kelvin還可以跟世界各地匹克球高手落場打波切磋球技，最高興是令他感覺匹克球越來越受歡迎，Kelvin說︰「其實Pickle Ball係男女老幼都適合玩嘅一項運動，無論只是想當做運動出吓汗，又或者是想做專業球手參加世界各地比賽都可以，嚟緊香港都有好多聯賽啦，好似一個好大嘅賽事PPA亞洲職業匹克球巡迴賽就喺10月舉行，呢個賽事因為獎金高達一百萬美金，所以吸引好多世界球手過嚟香港參加，真係好期待，而我嚟緊七月會先去日本東京參加比賽。」Kelvin迷上匹克球，全因為令他有返回青春的感覺，因為讀書時會玩好多不同球類運動，如乒乓波、籃球、網球及足球等，更代表學校去參賽，所以現在參加匹克球比賽之心情，就猶如返去以前讀書的感覺，為了應付東京賽事，近幾個月他都會積極操練備戰，希望能以最好狀態去比賽，Kelvin說︰「先唔好理輸贏，但成個過程係非常之有趣同有意思，所以我好認真去做準備。」

Kelvin已籌備新歌

至於演藝事業方面，Kelvin亦沒有放棄，近日已籌備新歌，並計畫於今年內推出，因為一直以來好多歌迷都追問他幾時有新歌，他認為今年是適合時候，亦都好希望大家都會喜歡他的新歌，而演戲方面去年Kelvin拍攝了邵氏新劇《風華背後》，他亦希望能夠在今年底前播出︰「套劇有好玩陣容以及好多好戲演員，今次拍劇認識咗蔡少芬，佢係一個非常有趣嘅人，就算拍完我哋私底下都會聯絡，所以都好期待呢套劇推出。」