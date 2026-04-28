MIRROR 今年首支團歌《ATTENTION》誕生 12子分享拒當「網絡群眾」心法 AL以最佳狀態專注自己 姜濤靠籃球跑步對抗負能量

MIRROR推出今年首支團歌《ATTENTION》，講述在網絡資訊發達的世代下，如何不被過度干擾、專注自身和所喜愛的事物，Rap詞加入了掃毒軟件的成分，藉此為大家排毒。MIRROR出道至今，言行舉止均受關注，12子如何在不被外界影響下散發魅力？隊長Lokman（楊樂文）說：「要得到別人的關注，首先要非常專注自己，無論練習或演出，甚至思考的時候，就如俗語所說『認真工作的男人最有型』，而我最想大家看到我們準備演出的背後有多認真與專注。」

Edan自爆扮女人吸睛？

談到專注的話題，副隊長AK（江𤒹生）則有另一番見解：「新歌是講述要把心思放在對的人和事上，很多時在工作上會聽到不同的意見，令自己感到混亂。如何令自己更專注？就是什麼都不要想，只要想着出糧日，哈哈！而我希望大家的專注點放在我身上就好，欣賞我的作品。」Alton（王智德）續說：「我覺得要吸引大家關注的前提是能夠拒絕無謂的消息，我希望將專注力放在工作之上，善用時間和精力，令自己在工作的層面上一點一滴累積起來。」入行8年多的Anson Lo（盧瀚霆）時刻提醒自己要以最佳狀態示人，才不會愧對藝人這身份，他說：「要自身足夠專注才會得到別人的目光，所以一定要有好狀態。入行時間漸長，進修和鍛鍊的次數越來越頻密，唱歌、練氣、跑步、健身、寫詞，都要不停地練習。」接着Edan（呂爵安）笑言扮女人就會得到關注，其後再認真說：「我們由出道至今，幸運地得到大家的關注，但慢慢成長，就要懂得消化與過濾各種不同的關注。如今我認為最重要的是自身的關注，專注在目標上、找到值得花心思與精神的地方。現今網絡資訊太氾濫，太容易搶走關注，所以要學識專心，不要被干擾。」

Ian透過作品帶來深層訊息

保持出道前的習慣，是姜濤認為能在各種聲音下不被影響、專注工作的秘訣：「跑步、打籃球才能把專注力拉回生活中，也不要在網絡世界中吸收太多負能量。」比起希望得到的關注點，姜濤更希望能為大家帶來歡樂，他解釋：「不應該是我希望得到什麼，而是我應該給予你們什麼感受，這是藝人真正的價值所在。藝人的存在價值，或者就是為了娛樂大家，大家看藝人表演都是想得到快樂。」出道至今一直透過作品表達自己的Ian（陳卓賢），雖然外界大多更關注花邊新聞，但他認為所有演員或歌手，都希望透過作品為大家帶來更深層的訊息。「相信很多歌手或演員都想做好音樂、演好戲，這些都能帶給大家更深層的意義和訊息，也是觀眾更應留意的地方。」

拍攝《ATTENTION》MV當日，12子先以牛仔造型登場，其中Jeremy（李駿傑）配上過膝長靴後，令其長腿更為吸睛。而在演藝事業上，Jeremy最想自己的付出獲得認可：「近年一直挑戰不同的曲風、做不同類型的演出，每次都想做得更好，就是為了得到大家認可，用心去做好歌手這一個職業，所以希望大家給多些attention予歌手Jeremy。」

Frankie專注工作

不擅長吸引別人關注的Frankie（陳瑞輝），深信只要專注工作上，外界會感受到他的努力。「我只要在公開場合就會感到緊張，這會阻礙別人看到我，所以『任何狀態下自然地表達自己』是我一直的課題。今年因為舞台劇，無論對台或對觀眾，我已經能表現得比較自然。」與Frankie想法一樣的Tiger（邱傲然），不忘呼籲大家期待6月的個唱，他說：「清晰自己喜愛、專心去做就會發光發亮。一直有上堂、學唱歌，各方面增值自己。但仍有很多喜愛的事情未給大家看，希望6月舉行的《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》part 2可以有機會。」至於邱士縉（Stanley），最希望用自己投放了大量心思的演藝作品來吸引大眾的關注，「近年一直鑽研自己的演技，報讀不同的課程、看不同的事物。比起練習後得到什麼，更多是經驗或看法上的不同。今年會有更多作品面世，去年幸運地接拍了不同的作品，今年陸續上映，最快是《寒戰1994》，希望大家到時多多支持。」

Jer為MIRROR「跳舞擔當」。

Frankie深信只要專注工作上，外界會感受到他的努力。

今次除有與MIRROR合作無間的PangPang編舞外，再加上以強勁Popping機械舞舞技聞名的Tsoul助陣。

Tiger一直有上堂、學唱歌，各方面增值自己。

Jer籲大家留意勁歌熱舞

《ATTENTION》除有與MIRROR合作無間的PangPang編舞外，再加上以強勁Popping機械舞舞技聞名的Tsoul（田曜誠）助陣，成功將新歌舞步加難。身為MIRROR「跳舞擔當」的Jer（柳應廷）為此特意呼籲大家留意勁歌熱舞，並保證會有新發現。「除了《The Shade of Breathing 2.0》演唱會，《ATTENTION》的舞蹈也絕非易事，大家可以多點關注我的舞姿，感受我的節奏與韻律。今次難在要豁出去，幸好我平時也不太怕羞，所以沒什麼難度！今次有popping的部分，就算是習舞多年的人都會被考起，我們在練舞時發現了一個小秘訣令popping更勁，就是喊出來，唱現場的話應該會幾震撼。」