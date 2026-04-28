張柏芝助陣周星馳原創IP《星星群俠傳》 張藝興林子聰同經典角色互動

由周星馳發起的原創IP《星星群俠傳》引發關注，繼星爺在官方賬號「九五二七劇場」發布短片，邀請全球影迷參與共創之後，多位與星爺有淵源的藝人也加入互動。張藝興、張柏芝以及「肥仔聰」 林子聰，近日分別拍攝互動短片，與《星星群俠傳》中的角色趣味同框。

張柏芝、「食神周」同框

片中三人與動漫角色「食神周」和「包租嬸」同框互動，一連串輕鬆有趣的橋段引發不少網友關注，輕鬆詼諧的表現方式令不少觀眾表示是「回憶殺」，不少人表示看到熟悉的角色以這樣的方式再次出現，讓人不由想起那些曾經陪伴成長的電影片段，也讓人對這個新IP的後續發展産生更多好奇。

《星星群俠傳》引入「全民共創」機制

《星星群俠傳》是由周星馳旗下比高集團團隊正在打造的全新原創IP項目，不同於傳統由單一創作團隊主導的敘事方式，這一作品嘗試以群像結構展開故事，將觀眾熟悉的「小人物精神」延伸到一個更加開放的世界觀之中。與此同時，項目也引入「全民共創」的參與機制，影迷與創作者可以通過投稿與投票參與角色與劇情的發展，讓不同背景的創意都有機會進入這個不斷擴展的故事世界。官方表示，部分優秀創意未來有機會被納入正式內容體系，創作者也可能獲得署名與收益分成。