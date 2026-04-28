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謝君豪首奪「劇帝」破魔咒 彭秀慧卓韻芝雙雙封后 黃智雯楊樂文失落獎項未氣餒

影視圈
更新時間：07:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-28 HKT

《第34屆香港舞台劇獎頒獎禮》在灣仔舉行，謝君豪憑《天下第一樓》奪「最佳男主角（悲劇／正劇）」，彭秀慧憑《亞娜2.0》獲「最佳女主角（悲劇／正劇）」，卓韻芝則憑《我無醉》獲得「最佳女主角（喜劇／鬧劇）」。謝君豪完成電影《寒戰1994》宣傳後趕到，早前已憑《天》在內地得獎，今次首度在劇協舉行的頒獎禮上獲獎成「劇帝」，他指經常在頒獎禮入圍但一直食白果，今次終於破解魔咒，對於獲獎他感到開心，認為舞台劇如高手過招，入圍者都各有精采，他笑言將於6月參演《魔幻時刻》希望憑此劇再問鼎「喜劇／鬧劇」的獎項，問到如何慶祝？他笑言值得飲返杯，又望大家繼續支持香港舞台劇，更多電影朋友可以參演，而舞台劇演員也多在電影露面，形成良好交流。

彭秀慧感歎頒獎禮規模縮小但溫度不變

而彭秀慧是第二次奪女主角獎，十多年前曾獲「喜劇／鬧劇」的獎項，已相隔多年，自己抱住輕鬆心情來到頒獎禮，覺得在舞台上每分鐘都非常開心和有意義，又指自己習慣一個人完成演出的台前幕後工作，今次獲獎作是與風車草劇團合作，不再是一個人完成，得獎是錦上添花，又指十多年沒參與頒獎禮，現場有很多新面孔，令自己內向一面表現了出來。談到頒獎禮因缺乏資助而規模縮減，問與之前參與的感受大不同？彭秀慧歎規模有不一樣，但溫度是一樣暖的，「舞台劇圈子很小，但大家都是互相支持著。」至於同樣獲獎的卓韻芝，因從謝君豪手上接過獎項感動得喜極而泣，二人在現場自拍合照作紀念。

黃智雯失落獎項仍開心

至於黃智雯失落了「最佳女主角（悲劇／正劇）」，她表示有提名都開心，舞台劇是很好的經驗，亦希望繼續在舞台劇方面多發展，但她也是很多粉絲問她何時拍劇？自己會想多方面發展。而6月她將有舞台劇新作品，目前已在排練階段，她透露背台詞是最吃力的事，會投資在補腦的補品，今次更將反串演出。

楊樂文初踏台板落敗視作等閒

至於楊樂文（Lokman＠MIRROR）則失落了「最佳男主角（喜劇／鬧劇）」，他笑言是兵家常事，下次會再努力，首次入圍的他形容自己只是淺踏台板，目前仍正為5月的舞台劇演出積極排練，「離演出還有兩星期，打擊不到我，我有動力做到有為止！」

黃秋生準備退休不理江湖事

同場的黃秋生失落「最佳男配角（喜劇／鬧劇）」，他指自己都有一段時間沒參與舞台劇頒獎禮，有提名便到場見見朋友，談到再演舞台劇的機會，他直言「應該唔會再有啦！」他表示在外地有一些演出和創作邀請，稍後更將到英國做棟篤笑，對於被指遭封殺的話題，秋生笑言：「理不到太多，我都準備退休，現在不理江湖事，最多理江門事，我家鄉是江門。」他又表示沒想有沒有演出機會，現在閒時做創作、和朋友見面、畫畫和食飯，直言很多事不能強求。至於早前拍脂肪肝宣傳片，自揭身體有毛病，秋生表示沒脂肪肝，但年紀大了，膽固醇問題也難避免。
 

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