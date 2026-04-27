馬浚偉率新城管理層赴粵交流 與廣東「音樂之聲」達成戰略合作協議 兩台5月起聯播《灣區聲勢力》

新城廣播有限公司（下稱「新城」）管理層及節目主持，在行政總裁馬浚偉率領下前赴廣東省，與廣東廣播電視台音樂之聲（下稱「音樂之聲」）進行深度會談。雙方就未來於節目聯播、人才交流及大灣區文化活動策劃等範疇達成多項共識，標誌着兩地廣播媒體合作邁向新里程。

馬浚偉周煒共同見證簽署合作備忘錄

馬浚偉等新城管理層獲廣東廣播電視台副台長周煒熱情接待。在雙方領導的共同見證下，由新城廣播有限公司總經理—項目及商業事務朱靜宜，與廣東廣播電視台音樂之聲副總監陳石正式簽署合作備忘錄。該備忘錄確立雙方在內容共享、資源互補及聯合製作等層面的長期戰略伙伴關係，旨在攜手探索大灣區廣播產業的創新發展路徑。

馬浚偉體現立足香港連繫大灣區願景

馬浚偉表示：「新城廣播一直積極推動跨區域合作，今次與音樂之聲的聯手，正好體現了我們立足香港、連繫大灣區、放眼全國的願景。非常感謝周煒副台長及團隊的支持，期待雙方合作能為聽眾帶來更豐富多元的節目內容。」周煒副亦指出：「音樂之聲與新城廣播理念相近，同樣致力於製作高品質節目。今次簽署備忘錄是一個重要起點，未來雙方將在人才培訓、技術應用等方面深化合作，共同提升粵港澳大灣區廣播媒體的影響力。」

5月起推聯播節目及大灣區音樂榜

是次簽約儀式圓滿進行，雙方其後更就具體項目進行初步規劃，首階段合作項目將於今年5月起陸續推出，重點包括5月7日起推出兩台聯播節目《灣區聲勢力》；以及每周共同公佈、由兩地專業人士評選的「大灣區音樂榜」，目的旨在更有效及統一地去推廣優質華語歌曲至大中華各地。會議後副總監陳石帶領新城廣播一行人參觀廣播大樓及各個直播室，並與音樂之聲節目主持之一林琳交流及合照；雙方亦在友好及愉快氣氛下結束這次探訪之旅。

