Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬浚偉率新城管理層赴粵交流 與廣東「音樂之聲」達成戰略合作協議 兩台5月起聯播《灣區聲勢力》

影視圈
更新時間：23:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：23:45 2026-04-27 HKT

新城廣播有限公司（下稱「新城」）管理層及節目主持，在行政總裁馬浚偉率領下前赴廣東省，與廣東廣播電視台音樂之聲（下稱「音樂之聲」）進行深度會談。雙方就未來於節目聯播、人才交流及大灣區文化活動策劃等範疇達成多項共識，標誌着兩地廣播媒體合作邁向新里程。

馬浚偉周煒共同見證簽署合作備忘錄

馬浚偉等新城管理層獲廣東廣播電視台副台長周煒熱情接待。在雙方領導的共同見證下，由新城廣播有限公司總經理—項目及商業事務朱靜宜，與廣東廣播電視台音樂之聲副總監陳石正式簽署合作備忘錄。該備忘錄確立雙方在內容共享、資源互補及聯合製作等層面的長期戰略伙伴關係，旨在攜手探索大灣區廣播產業的創新發展路徑。

馬浚偉體現立足香港連繫大灣區願景

馬浚偉表示：「新城廣播一直積極推動跨區域合作，今次與音樂之聲的聯手，正好體現了我們立足香港、連繫大灣區、放眼全國的願景。非常感謝周煒副台長及團隊的支持，期待雙方合作能為聽眾帶來更豐富多元的節目內容。」周煒副亦指出：「音樂之聲與新城廣播理念相近，同樣致力於製作高品質節目。今次簽署備忘錄是一個重要起點，未來雙方將在人才培訓、技術應用等方面深化合作，共同提升粵港澳大灣區廣播媒體的影響力。」

5月起推聯播節目及大灣區音樂榜

是次簽約儀式圓滿進行，雙方其後更就具體項目進行初步規劃，首階段合作項目將於今年5月起陸續推出，重點包括5月7日起推出兩台聯播節目《灣區聲勢力》；以及每周共同公佈、由兩地專業人士評選的「大灣區音樂榜」，目的旨在更有效及統一地去推廣優質華語歌曲至大中華各地。會議後副總監陳石帶領新城廣播一行人參觀廣播大樓及各個直播室，並與音樂之聲節目主持之一林琳交流及合照；雙方亦在友好及愉快氣氛下結束這次探訪之旅。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
9小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
8小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
7小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
8小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
16小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
11小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
14小時前
00:51
水泉澳街市血案│疑兇覺得有人嘲笑自己 情緒失控持刀施襲
突發
6小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
11小時前
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
社會
8小時前