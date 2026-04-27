「OST天王」10cm自彈自唱《用背脊唱情歌》 冧爆與樂迷握手 WOODZ首來港開騷曬麒麟臂

韓劇「OST天王」10cm及選秀節目出身的WOODZ昨晚分別在麥花臣場館及亞博舉行開騷，並不約而同選唱了Gareth. T（湯令山）的廣東歌《用背脊唱情歌》。10cm相隔2年再來港舉行演唱會，他大晒廣東話「加油」、「多謝」等，並唱出成名作《Americano》、《Stalker》、《Graduation》等歌曲，又獻唱《淚之女王》、《背著善宰跑》爆紅OST《Tell Me It’s Not a Dream》及《Spring Snow》，唱到《What The Spring??》時，更全場大合唱。Encore部分，他更唱出《用背脊唱情歌》，台下觀眾要求他再唱一次，他直言「再唱驚出事」。完場與fans的「Hi-Bye」環節，他主動與樂迷握手，冧爆一眾fans。

WOODZ首來港開騷晒廣東話

此外，WOODZ則首次來港開騷，他唱出大熱作品《Drowning》、《ABYSS》等，令樂迷High爆，他大晒廣東話「多謝」、「世一」、「大癲」、「唔該」、「大家玩得開心嘛？」等等，他亦識做半脫下外套，大騷麒麟臂。他再分享11歲時來港留下很美好的回憶，但最後哭着走，因捨不得當時的導遊，他指鍾意食叉燒包。剛巧，WOODZ選唱的廣東歌亦是《用背脊唱情歌》！