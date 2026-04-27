IT狗2.0丨Frankie演得放對收視零壓力 Stanley獲AI回覆僅記要謙虛？ 凌文龍爆女神級前輩客串迷倒全場

時隔4年，ViuTV劇集《IT狗 2.0》於4月27日首播，原班人馬陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、凌文龍及岑珈其再度合體。Stanley預告有多位神秘嘉賓客串，凌文龍透露其中一位是久別螢幕的「女神級前輩」，一出場即迷倒全場；Frankie亦承認MIRROR副隊長Anson Kong會亮相。問及收視壓力，4人異口同聲表示沒有，Frankie直言今次演得更放。Stanley搞笑分享曾問AI「自己是怎樣的人」，獲讚親切努力，並提醒要謙虛。文 鍾舜英、圖 朱偉彥

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、邱士縉(Stanley)、凌文龍和岑珈其一起演出的ViuTV劇集《IT狗 2.0》，將於4月27日首播。這也是《IT狗》相隔4年後，原班人馬再次回歸。Stanley透露，這次將有多位神秘嘉賓客串，為保持驚喜不能說太多：「都是大家認識的人，一定有驚喜。」凌文龍補充：「其中一位在第二集出現，飾演我的上司，又靚又性感是女神級前輩，拍攝時她一出場全場都被迷倒，她久別螢幕但為人友善，絕對有驚喜。」Frankie則大方透露，MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生）也會客串，Stanley接着爆料，因AK有一首歌與《IT狗》有關聯。

凌文龍待機緣來臨再建導演夢

被問到對《IT狗 2.0》收視有否壓力？四人異口同聲表示沒有。Frankie解釋：「第一輯就覺得角色性格和發展空間，可以變得更極致、更放，所以這次我演得更開心。」凌文龍附和道，大家都很珍惜這次合作，拍完《IT狗》時曾討論會否有第二輯，如今第二輯拍完了，也不知會否有第三輯，但大家就是很喜歡聚在一起演戲。而他早前曾說過的導演夢，因工作忙碌已經粉碎了，唯有等待機緣來臨時，再建立屬於凌文龍的導演夢。

Stanley都用AI？

Stanley也覺得沒有收視壓力，因劇集緊貼潮流。《IT狗》已提及AI，這次有更多相關內容。他搞笑地說曾問AI：「Stanley是怎樣的人？」及「怎樣令自己做得更好？」AI回答讓他很開心：Stanley為人親切，外界認同他很努力，形象健康，可繼續這方向，但僅記要謙虛。Stanley笑着轉述：「它還對我說『山上見』。（說到毫無缺點，你覺得AI會說謊嗎？）我不知道，哈哈！不過AI建議我要多認識人，不要只活在自己的世界。」岑珈其笑指，AI的回答很有情緒價值，並與Frankie、凌文龍異口同聲表示，也想問問AI自己是個怎樣的人。

四子盼劇集為大家留深刻記憶

此外，之前岑珈其曾憑《IT狗》入圍韓國釜山國際電影節競逐「亞洲內容大獎」的最佳男配角獎項。問他這次真的沒有壓力？他笑說：「沒有！我差點忘了這件事。當然希望可以獲得更多提名，哈哈！不過獲提名真的很感恩，亦很開心有人留意角色及看過我的演出，但我不會因為曾獲提名，這次也一定要有提名，拍攝時以整個故事目標進發，不會刻意想突出自己角色，是專心想着如何令整部劇大家都喜歡和看得開心。」四子在這次合作中不分你我，只管齊心將劇集內容做得更精彩及豐富，令劇集為大家留下深刻記憶。



Frankie & Stanley Credit：

Stylist: Amissa Tsui

Top & Bottom: Loewe

Shoes: Christian Louboutin

Glasses: Gentle Monster Puyi Optical