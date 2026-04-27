洪永城孖翠如相隔13年重遊倫敦塔橋 不敵強風 「縮埋一舊」自嘲似企鵝 被笑身體潺弱即反譏對方係「阿婆」

旅遊節目「黃金拍檔」洪永城（Tony）及黃翠如（Priscilla），現正馬不停蹄為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地取景！繼首站羅馬後，兩人第二站前往了倫敦多個著名打卡景點。

黃翠如洪永城13年後重遊樣貌零變化

根據製作組今日發布的倫敦拍攝花絮搶先睇，Tony與翠如先後到了聖保羅大教堂、泰晤士河、沃爾瑟姆斯托泵房博物館等多個地方拍攝，更相隔13年重遊《走過浮華大地》倫敦塔橋，從花絮照可見，兩人現時與13年的樣貌零變化，Keep得非常好。

洪永城黃翠如凍到震騰騰不忘互相傷害

由於拍攝期間氣溫一度低至7度，加上極度大風，本身已因輕微感冒需要食藥的翠如，最終亦不敵泰晤士河的強風，與Tony一度要站在戰艦的紀念品店櫥窗避風，Tony更自嘲「縮埋一舊」似足企鵝。向來愛鬥嘴的二人，雖然凍到震騰騰，但仍不忘互相傷害，被翠如取笑「潺弱」的Tony，即以「阿婆」反擊翠如，相當爆笑。另一焦點是隨團其中一名攝影師，雖全程T恤短褲上陣，但不但「零嗌凍」，更一度笑言「好熱」，不但震驚了兩位主持，就連倫敦本地人亦大感震驚，翠如爆料：「倫敦人都問，你冇嘢吖嘛！」

